25-летняя Милана Тюльпанова закрутила роман с хоккеистом младше нее на шесть лет

Экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова нашла новую любовь. Избранником девушки стал 19-летний хоккеист Егор Замула.

Милана Тюльпанова

В апреле этого года Милана Тюльпанова официально развелась с футболистом Александром Кержаковым спустя всего три года брака. История довольно запутанная. В 2016-м Милана уличила мужа в измене: она нашла копрометирующие фотографии в смартфоне супруга. Александр долго извинялся перед Миланой, и она даже простила неверного возлюбленного. Но мир в семье воцарился ненадолго.

В 2017-м умер отец Миланы, а спустя несколько дней девушка родила сына Артемия. Тогда Кержаков практически не появлялся дома и не поддерживал жену в трудный для нее период. Эмоциональное состояние Тюльпановой резко пошатнулось, и Кержаков согласился вернуться в семью при условии, что Милана пройдет реабилитацию. Правда, называл Александр это не восстановлением психики, а «принудительным лечением от наркотической зависимости».

Алексей Кержаков и Милана Тюльпанова

Милана вернулась из Тайланда, где проходила реабилитацию, и приняла решение развестись с Кержаковым и вернуть сына, которого Александр фактически украл у матери. Тюльпанова выиграла дело, и сейчас она проживает с Артемием, мамой и бабушкой в Санкт-Петербурге. Постепенно налаживается и личная жизнь девушки.

Стало известно, что Милана встречается с 17-летним защитником юниорской сборной России по хоккею Егором Замулой.

Егор Замула

«В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону», — рассказала Милана «СтарХиту», добавив, что познакомилась с новым возлюбленным в соцсети.

Шестилетняя разница в возрасте пару, кажется, вообще не смущает: Егор красиво ухаживает за Миланой, дарит ей цветы и оказывает знаки внимания.