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25-летняя Милана Тюльпанова закрутила роман с хоккеистом младше нее на шесть лет

Экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова нашла новую любовь. Избранником девушки стал 19-летний хоккеист Егор Замула.
Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова

В апреле этого года Милана Тюльпанова официально развелась с футболистом Александром Кержаковым спустя всего три года брака. История довольно запутанная. В 2016-м Милана уличила мужа в измене: она нашла копрометирующие фотографии в смартфоне супруга. Александр долго извинялся перед Миланой, и она даже простила неверного возлюбленного. Но мир в семье воцарился ненадолго.

В 2017-м умер отец Миланы, а спустя несколько дней девушка родила сына Артемия. Тогда Кержаков практически не появлялся дома и не поддерживал жену в трудный для нее период. Эмоциональное состояние Тюльпановой резко пошатнулось, и Кержаков согласился вернуться в семью при условии, что Милана пройдет реабилитацию. Правда, называл Александр это не восстановлением психики, а «принудительным лечением от наркотической зависимости».

Алексей Кержаков, Милана Тюльпанова
Алексей Кержаков и Милана Тюльпанова

Милана вернулась из Тайланда, где проходила реабилитацию, и приняла решение развестись с Кержаковым и вернуть сына, которого Александр фактически украл у матери. Тюльпанова выиграла дело, и сейчас она проживает с Артемием, мамой и бабушкой в Санкт-Петербурге. Постепенно налаживается и личная жизнь девушки.

Стало известно, что Милана встречается с 17-летним защитником юниорской сборной России по хоккею Егором Замулой.
Егор Замула
Егор Замула

«В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону», — рассказала Милана «СтарХиту», добавив, что познакомилась с новым возлюбленным в соцсети.

Шестилетняя разница в возрасте пару, кажется, вообще не смущает: Егор красиво ухаживает за Миланой, дарит ей цветы и оказывает знаки внимания.

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29 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @egor_zamula, @milana_tulpanova/Instagram
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Милана Тюльпанова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ни чему жизнь не учит

  • Я не поняла ему 17 или 19 лет? В статье два возраста у парня.

  • Юниор 17 лет! Вот это ла. Несовершеннолетний. Но в в названии статьи там 6 лет разница и опять запутаный заголвок и статья.

  • Очень похож на Кержакова

  • Тоже чтоль себе любовника лет 20-ти завести, молодые они жизнью не битые, легкие на подъем, а то тут себе 33 летнего присмотрела, так он такой битый оказался браком своим не сложившимся, что теперь всего боится ))))

  • Пора задуматься, а способна ли она воспитывать ребенка, если ищет себе любовника среди вчерашних детей.

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