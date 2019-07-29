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Элджей растрогал поклонников новым романтичным фото с Настей Ивлеевой

«Редко, да метко» — именно так можно оценить романтическую активность Элджея на просторах интернета. На днях рэпер порадовал поклонников трогательным снимком с Настей Ивлеевой.
Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и за это время их отношения успели обрасти слухами. Пару подозревали и в тайной помолвке, и в секретной свадьбе, но сами знаменитости свои карты до сих пор не раскрыли. Это не мешает влюбленным проводить время вместе, однако в личную жизнь посвящать посторонних они не намерены.

Несмотря на то, что 28-летняя Настя Ивлеева является одним из самых известных инстаграм-блогеров, девушка ведет себя довольно скромно: обнаженных фотографий практически не выкладывает, и даже безобидные «обнимашки» с бойфрендом в ее ленте — редкость.

Судя по всему, Элджей куда более скрытный человек, чем Настя: он практически не обновляет свой инстаграм-аккаунт, поэтому каждая новая публикация за считанные минуты набирает огромное количество лайков и комментариев.

Так случилось и днем 29 июля. 25-летний музыкант выложил пару свежих кадров, на одном из которых запечатлен с Настей Ивлеевой. На снимке влюбленные целуются, совершенно не стесняясь фотографа. 

Поклонники, не привыкшие видеть у Элджея подобной откровенности, не остались равнодушными. Они назвали кадр с поцелуем «самым милым, что он выкладывал». Что ж, с этим трудно поспорить!

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29 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @sayonaraboy, @nastyaivleeva/Instagram
Теги

Рэпер Элджей, Настя Ивлеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Еще милее был поцелуй с Майами. Ну вот правда, зажал он Элжея накачанной рукой за загривок, тот глазки закатил, а Майами его обцеловывал. Ну такая милота в стиле фанфиков в полутьме, все обоюдно согласно. Ну мальчики развлекаются.

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