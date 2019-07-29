Элджей растрогал поклонников новым романтичным фото с Настей Ивлеевой

«Редко, да метко» — именно так можно оценить романтическую активность Элджея на просторах интернета. На днях рэпер порадовал поклонников трогательным снимком с Настей Ивлеевой.

Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и за это время их отношения успели обрасти слухами. Пару подозревали и в тайной помолвке, и в секретной свадьбе, но сами знаменитости свои карты до сих пор не раскрыли. Это не мешает влюбленным проводить время вместе, однако в личную жизнь посвящать посторонних они не намерены.



Несмотря на то, что 28-летняя Настя Ивлеева является одним из самых известных инстаграм-блогеров, девушка ведет себя довольно скромно: обнаженных фотографий практически не выкладывает, и даже безобидные «обнимашки» с бойфрендом в ее ленте — редкость.

Судя по всему, Элджей куда более скрытный человек, чем Настя: он практически не обновляет свой инстаграм-аккаунт, поэтому каждая новая публикация за считанные минуты набирает огромное количество лайков и комментариев.



Так случилось и днем 29 июля. 25-летний музыкант выложил пару свежих кадров, на одном из которых запечатлен с Настей Ивлеевой. На снимке влюбленные целуются, совершенно не стесняясь фотографа.

1 2 3 ... 10 Настя Ивлеева и рэпер Элджей встречаются больше года

Поклонники, не привыкшие видеть у Элджея подобной откровенности, не остались равнодушными. Они назвали кадр с поцелуем «самым милым, что он выкладывал». Что ж, с этим трудно поспорить!

