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Ирину Шейк уже связывают с Джастином Теру, несмотря на тайный договор с Купером о публичном «одиночестве»

На днях западные СМИ сообщили, что Ирина Шейк уже несколько раз сходила на свидание с новым избранником, но инсайдеры заявляют, что это — прямое нарушение установленных с Брэдли Купером договоренностей.

Похоже, Ирина Шейк быстро нашла замену Брэдли Куперу. На этот раз взгляд одной из самых успешных моделей пал на актера Джастина Теру, который в прошлом был женат на Дженнифер Энистон. По сообщениям журнала Woman's Day, Ирина уже пару раз была замечена во время романтических встреч с Джастином.

Источник, близкий к окружению Шейк, заявил, что модель по уши влюбилась в нового избранника. «Ирина настаивает, что это далеко не просто флирт, и говорит, что при виде Джастина у нее появляются бабочки в животе. Подобного она не испытывала уже долгое время», — поделился источник.

Джастин Теру
Джастин Теру

Выяснилось, что Ирина и Джастин пересеклись в ресторане. По сообщению инсайдера, знаменитости обменялись номерами телефонов и в скором времени сходили на первое свидание.

«Ирина сказала, что в компании Джастина сразу почувствовала себя расслабленной и умиротворенной. На следующей неделе они два раза поужинали. Общение было непринужденным, а во время встречи между ними проскочила искра». 

Неизвестно, правда это или нет, однако инсайдер уверен, что Ирина не скоро сообщит о новом избраннике. Виной всему — секретный договор, который установили Купер и Шейк после расставания. Согласно ему, экс-возлюбленные не имеют право афишировать новые отношения в течение 6 месяцев после разрыва.

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что супермодель «не хочет торопить события, учитывая, что совсем недавно рассталась с Брэдли, и Джастин очень уважительно относится к мнению модели». 

Между тем, договор доставляет неудобства и Брэдли Куперу. По сообщению австралийского журнала Ok!, знаменитый актер не хочет «прятаться по углам» и намерен открыто встречаться с Леди Гагой. 

Эта информация появилась после заявления источника, близкого к Куперу. Исходя из его слов, «Брэдли и Леди Гага все лето проводят вместе, но вынуждены скрываться от камер. Теперь Купер устал от пряток и хочет обнародовать свои отношения».

  • Брэдли Купер, Ирина Шейк
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    Западные СМИ уверены, что при расставании Брэдли Купер и Ирина Шейк заключили особый договор
    Смотреть галерею

Неизвестно, являются ли сообщения так называемых «инсайдеров» правдой, ведь официальные представители Ирины Шейк и Брэдли Купера уверяют, что на данный момент модель и актер заняты лишь собственной карьерой и воспитанием дочери Леа.

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29 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Джастин Теру

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сейчас начнут ей придумывать партнеров, одного за другим ...

  • Боня II...

  • Уже в открытую пишут про официальный договор между ними 😄

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