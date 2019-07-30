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Игорь Крутой отметил юбилей в окружении Филиппа Киркорова, Жасмин, Татьяны Навки и других звезд

29 июля состоялось празднование юбилея Игоря Крутого. Этот день он провел в кругу семьи и друзей. Не обошлось и без салюта! Смотрим, как легендарный композитор отметил свои 65.

Утром 29 июля Игорь Крутой опубликовал в своем Инстаграме трогательное видео, на котором его поздравила маленькая внучка Дэми. В ролике девочка лежит в обнимку со своим звездным дедушкой и произносит ему трогательную речь на английском языке. «День рождения начался приятно», — подписал видео Крутой.

К поздравлениям мгновенно присоединились и знаменитости. Свое почтение выразили Светлана Лобода, Лера Кудрявцева, Юлия Ковальчук, Зара, Александр Буйнов, Лолита Милявская и другие отечественные селебрити. Не остался в стороне и Димаш Кудайбергенов, которого Игорь Крутой открыл для мира музыки. Певец отметил чистое произношение внучки именинника. 

Позже в своих соцсетях пожелания оставили Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Валерия, Игорь Николаев, Алла Пугачева, Жасмин и другие. Свои поздравления передал и президент России: Владимир Путин отметил вклад Игоря Крутого в развитие музыкальной и продюсерской индустрии и подчеркнул, что именинник открывает все новые таланты. 

Многие были уверены, что Игорь Крутой проведет юбилей в кругу семьи — и не прогадали. Композитор всегда был «домашним» человеком, вот и сейчас старается как можно больше времени проводить с близкими. Однако всенародно любимый композитор не мог не позвать своих звездных друзей, с которыми общается на протяжении многих лет.

Празднование получилось масштабным! Игорь Крутой сейчас гостит в Турции, но это не помешало ему устроить эффектное торжество. Пару дней именинник провел со своей семьей и коллегами по цеху на роскошных вечеринках. Специально на торжество в отель Rixos Premium Bodrum прибыли Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Татьяна Навка, Анна Нетребко, Жасмин и другие знаменитости. 

Звездные гости устроили для именинника настоящий концерт, а танцы под открытым небом длились всю ночь. Закончился праздник грандиозным салютом, который осветил небо Турции.

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30 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @anna_netrebko_yusi_tiago, @fkirkоrоv, @jasmin, @marinayudashkina, @olgakroutoi, @slutsker, @tatiana_navka, @verberalla/Instagram
Теги

Игорь Крутой, Вика Крутая, Ольга Крутая

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  • у Жасмин муж объявлен в международный розыск, пишут мошенник, а она с Навкой все тусит

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