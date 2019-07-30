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4-летняя дочь гимнастки Ляйсан Утяшевой отказывается идти по стопам матери

Дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли София не хочет связывать свою жизнь с гимнастикой, как когда-то сделала ее знаменитая мама. 
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева — одна из самых известных российских гимнасток. Уже в 14 лет она получила звание мастера спорта, а в 2001 году стала победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира. 

В 2006-м Утяшевой пришлось уйти из большого спорта: на тренировке у нее вылетело колено. И только лишь через четыре года Ляйсан удостоилась звания заслуженного мастера спорта.

Ляйсан Утяшева, Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Казалось бы: дети такой звездной мамы просто обязаны пойти по ее стопам. Но нет. Дочь Утяшевой и Павла Воли, 4-летняя София, смотрит на архивные видео знаменитой родительницы с недоумением.

«София спрашивает меня: ''Это реально ты, мама? А больно так делать? Не страшно ли?'' И вот этот вопрос мой любимый: ''Мама, а зачем так гнуться?'' (устами ребенка глаголит истина). У Софии порывов стать гимнасткой не наблюдаю. По крайней мере, пока. Она у нас больше танцовщица, актриса, доктор. Все творческие профессии, но не гимнастика. Ее пугает булава и идея того, что нужно кого-то слушать и тренироваться по 6 часов минимум», — поделилась Утяшева в Инстаграме.

У Софии есть старший брат, 6-летний Роберт Воля. Звездный наследник определился с будущей профессией еще в прошлом году. Он заявил маме, что хочет стать ветеринаром. «Буду лечить всех собак», — сказал Роберт на видео, которое Ляйсан опубликовала в инстаграм-историях.

Оба наследника юмориста и гимнастки появились на свет в США. «В другой стране я рожала только потому, что нам с Павлом хотелось быть обычными ребятами. Чтобы мы могли просто ходить по улицам, целоваться, и никто тебя не узнает и не носится за тобой. Только из-за этого», — рассказывала в интервью порталу Vokrug.tv Утяшева.

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30 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @liasanutiasheva, @pavelvolyaofficial/Instagram
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Ляйсан Утяшева, Павел Воля

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да и правильно! Проф.спорт слишком жестокий, и Ляйсан это отлично понимает. Я хоть и не поклонница Утяшевой и Воли, но мне нравится их семья.

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