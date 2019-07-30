«У меня текли от нее слюни»: Иракли Пирцхалава признался, что был без ума от Лики Стар

Иракли Пирцхалава и Лика Стар представили на суд поклонникам ремейк песни «Одинокая луна», которая в нулевые звучала из каждого утюга.

Лика Стар и Иракли Пирцхалава

Выпускник «Фабрики звезд-2» Иракли Пирцхалава и звезда нулевых Лика Стар представили совместный проект. Музыканты выпустили ремейк (а сейчас это модно) песни «Одинокая луна», которую певица записала аж 23 года назад — в 1996 году. Название, правда, изменили — теперь это LUNA. И у песни есть все шансы стать такой же популярной, как ее оригинальная версия.

Пирцхалава признается: в юношестве он был влюблен в звезду и даже не мог представить, что когда-нибудь сможет записать дуэт с героиней своих (весьма бурных) фантазий: «Я встретил недавно Лику на одной из вечеринок. Мы болтали, и я решил ей признаться, что когда-то был от нее без ума. У меня буквально текли слюни от Лики, в голове рождались фантазии от бурлящих гормонов. Да! Так ей и сказал (смеется)». Лика тогда посмеялась, а в голове Иракли зародилась мысль — а почему бы и нет? Так появилась LUNA.

Поклонники певца уже оценили отрывок трека в его Инстаграме. «Круто!», «Классный ремейк», «На репите», — писали они.

Кстати, Иракли не в первый раз создает ремейки. Он перепевал треки «Я это ты» Мурата Насырова (совместно со ST1M), «Не верь слезам» Шуры и «Лететь» Амеги.

Напомним, после «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалава был одним из самых популярных и узнаваемых молодых артистов в стране. Его треки «Лондон-Париж», «Вова-Чума» и «Время» все знали наизусть.

1 2 3 4 5 6 7 Иракли Пирцхалава записал песню с кумиром своей юности

Потом он стал все реже выпускать новый материал, и об Иракли как об артисте на какое-то время забыли. Три года назад он вернулся на сцену, выпустил альбом «Ангелы и демоны» и организовал свой собственный сольный концерт (без продюсера).