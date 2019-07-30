В Сети появилось архивное видео, как Елизавета II спасает маленького принца Уильяма от колес кареты

Оказывается, королева Великобритании однажды спасла жизнь принцу Уильяму! В Сети появилось архивное видео, на котором Елиавета II практически вытаскивает внука из-под колес набирающей скорость кареты.

Елизавета II

Елизавета II не перестает удивлять! То СМИ сообщают, что она изменила отношение к Меган Маркл и даже собирается помочь ей улучшить свой имидж, то выясняется, то монаршая особа всегда путешествует с запасом собственной крови и траурным нарядом. Теперь вот — новый повод изумляться.

Оказывается, в далеком 1986 году Елизавета II практически вытащила из-под колес повозки своего собственного внука принца Уильяма. В Сети появились архивные кадры со свадьбы принца Эндрю и Сары Фергюсон, на которых видно, как жених и невеста выходят из церкви и садятся в карету. За ними идет Елизавета II с внуками.

Принц Уильям и Елизавета II

Повозка, запряженная лошадьми, тронулась, и в этот момент 4-летний Уильям решил догнать ее, едва не попав под огромные колеса. За мальчиком вдогонку бросилась его кузина, леди Роуз Виндзор, но она в последний момент затормозила.

Елизавета II, надо отдать ей должное, очень резво догнала юного наследника престола, схватила его за руку и вытащила из-под кареты.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Уильям обязан Елизавете II своей жизнью

Монаршая особа после этого маленького недоразумения продолжила идти и улыбаться как ни в чем не бывало. Вот это королева с большой буквы.