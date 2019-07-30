В Сети обсуждают фото подросшего сына Михаила Круга

27 июля вдова Михаила Круга опубликовала фотографию с сыном. Поклонники с удивлением заметили, что юноша заметно повзрослел и стал красавцем.

Александр Круг

Легенда бардовской песни Михаил Круг был убит в 2002 году. Один на один с горем в тот момент осталась вдова музыканта Ирина, которая вынуждена была заботиться о только-только родившемся наследнике.



Прошло время, и теперь ее сыну исполнилось 17 лет. Несмотря на юный возраст, Александр Круг уже определился с профессией и решил пойти по стопам родителей. Звездный наследник планирует стать артистом и уже делает первые шаги в этом направлении. После дебюта на сцене Александр написал в своем Инстаграме: «Я надеюсь, что у меня все получится. Мама, ты будешь мной гордиться».

Александр Круг с мамой Ириной

Пока юноша еще не так известен, как его именитые родители, однако уже комфортно ощущает себя на телевидении. На счету Александра съемки в таких программах, как «Судьба человека» и «Прямой эфир».



На днях Александр дал новый повод для обсуждения. Ирина Круг выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой предстала в обнимку с сыном. Поклонники удивились, как сильно парень возмужал, а подписчицы заявили, что звездный наследник растет грозой женских сердец.

1 2 3 ... 10 В 2002-м у Ирины Круг родился сын Александр

«Какой красавчик», «Подрос пацан», «Копия отца!» — прокомментировали снимок подписчики.