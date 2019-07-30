Попались! Фотография целующихся Ани Лорак и Егора Глеба наделала шума в социальных сетях

С 14 июня в Сети заговорили о романе Ани Лорак и Егора Глеба. А сегодня затаившие дыхание поклонники впервые увидели поцелуй знаменитостей.

В середине июня подписчики Ани Лорак ахнули от изумления: 40-летняя звезда выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой предстала в обнимку с 26-летним Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star.



Большинство поклонников были уверены, что в скором времени знаменитости объявят о своих отношениях, однако Лорак и Глеб хранили молчание.

Артистка не спешила представлять публике своего нового избранника и на ковровых дорожках появлялась либо одна, либо вместе с дочерью Софией. А что касается Егора Глеба, то продюсер и до слухов тщательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. У него закрытый инстаграм-аккаунт, и даже на снимках из музыкальной студии он то и дело прячет лицо за модной кепкой. Несмотря на почти профессиональную конспирацию, на днях в Сеть попал новый романтический снимок влюбленных.

1 2 3 ... 10 Ани Лорак опубликовала фотографию из звукозаписывающей студии лейбла Black Star

Вечером 29 июля Ани Лорак выложила в своем Инстаграме фотографию из студии Black Star. Артистка сменила привычное облегающее платье на худи и джинсы, что вполне соответствует атмосфере места. Лорак написала, что в скором времени поклонников ожидает очередной хит, но подробностей раскрывать не стала.



Тем временем представители студии лейбла, у которой есть собственный профиль в Инстаграме, опубликовали фото, на котором целуются скрытые тенью влюбленные. Судя по одежде и росту, на снимке запечатлены Ани Лорак и Егор Глеб. Подписчики артистки, так и не дождавшись официальных заявлений, принялись поздравлять звезду.