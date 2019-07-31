Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Тарасова поставила точку в вопросе алиментов мужа его старшей дочери

Анастасия Тарасова ответила любопытным подписчикам, которые завалили ее вопросами об алиментах ее супруга на старшую дочь, 10-летнюю Ангелину.
Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочерьми Миланой и Ангелиной
Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочерьми Миланой и Ангелиной

На протяжении нескольких месяцев один из районных судов Москвы рассматривает иск бывшей супруги Дмитрия Тарасова. Оксана утверждает, что отец 10-летней Ангелины не участвует в воспитании ребенка и не платит назначенные ему алименты. Из-за скопившегося многомиллионного долга Тарасову было запрещено покидать Россию.

Сам Дмитрий уже высказался по поводу инцидента. По его словам, он всегда исправно перечислял деньги бывшей жене Оксане, но в последнее время чисто физически не мог платить по счетам. Все дело в реабилитации, которую спортсмен проходил после перенесенной операции.

Несмотря на вполне логичные объяснения, пользователи Сети продолжают задавать вопросы и все еще интересуются этой темой. На днях они обратились к Анастасии Тарасовой, третьей супруге Дмитрия, с просьбой прояснить ситуацию. 

Вечером 30 июля модель выложила на своей страничке в Инстаграме фотографию, на которой предстала в обнимку с Дмитрием Тарасовым. Свой снимок знаменитость подписала так: «Дружная семья — залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников (наш табор (любимейший табор)). Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны». 

Фолловеры Анастасии довольно неоднозначно оценили эту подпись. Многие принялись обвинять Дмитрия в неуплате алиментов и засыпали Анастасию вопросами. Та не стала отпираться и ответила. «Считаю нормой то, что Вас это уж точно не касается. Последний раз отвечаю — Дима ежемесячно, раз на то пошло, обеспечивает ребенка. Хватит разводить сплетни на моей странице! Хотите поговорить об этом — вперед туда, где это обсуждается с антуражем. В моем посте ни слова об этой ситуации, и впредь подобные комментарии буду блокировать", — заявила Анастасия.

Перейти к обсуждению 6


31 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Точку Тарасов только может поставить.Костенко может что-то ,,решать,, только на странице в инстаграмм под фоткой с мороженкой

  • табор родственников - это уж точно сказано)) хотя не для всех это счастье, и залог счастливой жизни, наоборот, многие хотели бы "табора" избежать

  • "Отстаньте, не ваше дело". А точка в чем? Просто выдалась, что почитывает хейтерские форумы и страшно оскорбляется. Читательница года)

  • Мало обеспечивать ребенка ежемесячно, нужно выплатить скопившийся долг, потом неустойку, и полмиллиона приставам. При чем тут точка?

  • Он сколько на реабилитации и лечении находился, год, два? Суды могут длиться несколько месяцев, а то и лет, то что не оплатил последний месяц, два, три, думаю здесь вообще не учитывалась эта сумма. Да и переводить сейчас деньги можно хоть с Марса, тем более лечился он в Европе, где есть банки и возможности переводить деньги, а не в республике Конго) Так что уклонялся от выплат он целенаправленно и несколько лет

  • Значит, так и не заплатил... Жаль, что здесь нельзя писать слово, которым называют людей, бьющих себя в грудь и орущих "Я все могу и вот прям завтра сделаю", а потом спокойно прячущихся в уголке.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.