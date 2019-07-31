Анастасия Тарасова поставила точку в вопросе алиментов мужа его старшей дочери

Анастасия Тарасова ответила любопытным подписчикам, которые завалили ее вопросами об алиментах ее супруга на старшую дочь, 10-летнюю Ангелину.

Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочерьми Миланой и Ангелиной

На протяжении нескольких месяцев один из районных судов Москвы рассматривает иск бывшей супруги Дмитрия Тарасова. Оксана утверждает, что отец 10-летней Ангелины не участвует в воспитании ребенка и не платит назначенные ему алименты. Из-за скопившегося многомиллионного долга Тарасову было запрещено покидать Россию.



Сам Дмитрий уже высказался по поводу инцидента. По его словам, он всегда исправно перечислял деньги бывшей жене Оксане, но в последнее время чисто физически не мог платить по счетам. Все дело в реабилитации, которую спортсмен проходил после перенесенной операции.

Несмотря на вполне логичные объяснения, пользователи Сети продолжают задавать вопросы и все еще интересуются этой темой. На днях они обратились к Анастасии Тарасовой, третьей супруге Дмитрия, с просьбой прояснить ситуацию.



Вечером 30 июля модель выложила на своей страничке в Инстаграме фотографию, на которой предстала в обнимку с Дмитрием Тарасовым. Свой снимок знаменитость подписала так: «Дружная семья — залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников (наш табор (любимейший табор)). Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны».



1 2 3 ... 10 В 2009 году у Дмитрия Тарасова родилась дочь Ангелина

Фолловеры Анастасии довольно неоднозначно оценили эту подпись. Многие принялись обвинять Дмитрия в неуплате алиментов и засыпали Анастасию вопросами. Та не стала отпираться и ответила. «Считаю нормой то, что Вас это уж точно не касается. Последний раз отвечаю — Дима ежемесячно, раз на то пошло, обеспечивает ребенка. Хватит разводить сплетни на моей странице! Хотите поговорить об этом — вперед туда, где это обсуждается с антуражем. В моем посте ни слова об этой ситуации, и впредь подобные комментарии буду блокировать", — заявила Анастасия.