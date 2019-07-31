Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Виктория Крутая разводится с мужем

СМИ сообщают, что Виктория Крутая разошлась со своим супругом Давидом Берковичем после пяти лет брака.
Давид Беркович, Виктория Крутая
Давид Беркович и Виктория Крутая

Виктория Крутая всегда откровенно рассказывала журналистам — да, в ее браке не все так гладко, как хотелось бы, но она и ее супруг, ресторатор Давид Беркович, постоянно работают над своими отношениями. В прошлом году, например, падчерица Игоря Крутого рассказывала, что в семье бывают скандалы, но пара справляется с ними благодаря юмору.

«Мы всегда смеемся вместе. Это помогает нашим отношениям, потому что, даже когда мы ссоримся, быстро миримся благодаря юмору. Думаю, дочка Дэми еще немного подрастет и тоже будет участвовать в наших шутках», — откровенничала Крутая с PEOPLETALK.

Но, видимо, это все же не спасло отношения Крутой и Берковича. В Сети появились слухи о разводе пары.

Сначала о расставании супругов намекнул телеграм-канал «Бабская курилка», «Давно наблюдаю за Викой и не знаю слухов о разводе, но по ощущениям он уже свершился и птичка свободна», — написал автор паблика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Виктория Крутая
Виктория Крутая с дочкой Дэми

«Антиглянец» также сообщил: «Давид исчез из Инстаграма Вики Крутой совсем-вообще-начисто. А сама дочь композитора всея Руси активнейше транслирует в массы месседж: ''Я огого'', что тоже весьма симптоматично».

Плюс ко всему, из Инстаграма пропала общая страница Виктории и Давида, на которой они выкладывали смешные видео о своей семейной жизни @thecrazyberkos. Беркович, по всей видимости, не был и на дне рождения своего тестя Игоря Крутого, который на днях с размахом отметили в Турции. По крайней мере, в его Инстаграме нет никаких упоминаний о праздничном вечере, да и на фотографиях с торжества Берковича не видно. Кажется, все на самом деле серьезно. Виктория пока никак не прокомментировала слухи.

Напомним, Виктория и Давид поженились в 2014 году на берегу Лигурийского моря, в Монте-Карло. Обряд бракосочетания прошел по всем канонам иудаизма.

Перейти к обсуждению 4


31 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, @victoriakrut/Instagram
Теги

Вика Крутая, Давид Беркович

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Волосы отрезала, откровенные фотки выкладывает - значит точно развод) Она бизнесвумен? что за бизнес?п.с. дочь похожа на папу, к сожалению(

  • Гость

    п.с. дочь похожа на папу, к сожалению(

    И где можно посмотреть её папу?

  • дочь Виктории похожа на своего папу Давида, а сама Виктория на маму, обе симпатичные

  • с жиру бесятся,

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.