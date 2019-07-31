СМИ: Виктория Крутая разводится с мужем

СМИ сообщают, что Виктория Крутая разошлась со своим супругом Давидом Берковичем после пяти лет брака.

Давид Беркович и Виктория Крутая

Виктория Крутая всегда откровенно рассказывала журналистам — да, в ее браке не все так гладко, как хотелось бы, но она и ее супруг, ресторатор Давид Беркович, постоянно работают над своими отношениями. В прошлом году, например, падчерица Игоря Крутого рассказывала, что в семье бывают скандалы, но пара справляется с ними благодаря юмору.



«Мы всегда смеемся вместе. Это помогает нашим отношениям, потому что, даже когда мы ссоримся, быстро миримся благодаря юмору. Думаю, дочка Дэми еще немного подрастет и тоже будет участвовать в наших шутках», — откровенничала Крутая с PEOPLETALK.

Но, видимо, это все же не спасло отношения Крутой и Берковича. В Сети появились слухи о разводе пары.

Сначала о расставании супругов намекнул телеграм-канал «Бабская курилка», «Давно наблюдаю за Викой и не знаю слухов о разводе, но по ощущениям он уже свершился и птичка свободна», — написал автор паблика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Виктория Крутая с дочкой Дэми

«Антиглянец» также сообщил: «Давид исчез из Инстаграма Вики Крутой совсем-вообще-начисто. А сама дочь композитора всея Руси активнейше транслирует в массы месседж: ''Я огого'', что тоже весьма симптоматично».

Плюс ко всему, из Инстаграма пропала общая страница Виктории и Давида, на которой они выкладывали смешные видео о своей семейной жизни @thecrazyberkos. Беркович, по всей видимости, не был и на дне рождения своего тестя Игоря Крутого, который на днях с размахом отметили в Турции. По крайней мере, в его Инстаграме нет никаких упоминаний о праздничном вечере, да и на фотографиях с торжества Берковича не видно. Кажется, все на самом деле серьезно. Виктория пока никак не прокомментировала слухи.

Напомним, Виктория и Давид поженились в 2014 году на берегу Лигурийского моря, в Монте-Карло. Обряд бракосочетания прошел по всем канонам иудаизма.