40-летняя Кортни Кардашьян позирует в бассейне абсолютно голой, скромно прикрыв грудь

Для представительниц семейства Кардашьян-Дженнер обнажаться в кадре — обычное дело. На днях во всей красе себя показала многодетная мама Кортни Кардашьян.

Кортни Кардашьян

Весной этого года самой старшей из сестер Кардашьян исполнилось 40 лет. Несмотря на возраст и наличие троих детей, Кортни продолжает удивлять фолловеров своими откровенными фотографиями.

В последний день июля на странице ее нового проекта Poosh появился весьма волнующий снимок. В кадре знаменитость позирует в бассейне, повернувшись к фотографу спиной и демонстрируя идеально подтянутую спину и ягодицы.

Кортни Кардашьян

Можно было бы в очередной раз восхититься отличной формой звезды, однако картину подпортили снимки папарацци, запечатлевшие Кортни на яхте. Последние пару дней в Сети активно обсуждались разоблачающие кадры, на которых бедра знаменитости покрыты целлюлитом.

Кортни не обращает внимания на критику и продолжает делиться бьюти-хаками о том, как добиться идеального тела. Вот и в своем блоге Poosh она опубликовала большой материал с подробной инструкцией.

Правда, ничего нового читатели там не узнают. Ну кого сегодня удивишь советом наносить увлажняющий крем на влажное тело или использовать кокосовое масло для гладкости кожи? Как говорится, спасибо, кэп!

