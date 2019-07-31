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Леся Кафельникова забыла рэпера Pharaoh и влюбилась в красавчика-блогера из США

У Леси Кафельниковой новый возлюбленный. 20-летняя модель проводит свободное время с блогером Джеем Альваресом.
Леся Кафельникова и Pharaoh
Леся Кафельникова и Pharaoh

Кажется, Леся Кафельникова смогла пережить расставание с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh, и нашла себе нового парня. Им оказался американский трэвел-блогер и модель Джей Альварес.

Сначала в инстаграм-историях Кафельниковой появилось видео, на котором она приятно проводит время с Джеем.

А вскоре дочь прославленного теннисиста опубликовала в Твиттере скриншоты переписки с Джеем, в которых он называет Алесю «милашкой» и отмечает, что девушка вдохновляет его на новые идеи. Кто же такой этот Альварес?

Будущий блогер родился на Гавайях. Он покинул родной дом в 15 лет, чтобы следовать своей мечте — заниматься фотографией. Через год из жизни ушла его мама. Джей долго и тяжело переживал эту потерю. Свои первые деньги он заработал, продавая наркотики — это продолжалось с 13 до 17 лет (сейчас молодой человек стыдится этого факта своей биографии).

Джей Альварес
Джей Альварес

Стать популярным Альваресу помог случай — кучерявого красавчика, похожего на Тарзана, заметил фотограф и предложил Джею стать моделью. И, кстати, парень умеет говорить по-русски!

Напомним, Кафельникова долго пыталась прийти в себя после расставания с Pharaoh, хотя встречалась с ним всего несколько месяцев. В интервью «Нежному редактору» модель рассказала, что «безумно любит» Глеба (« Люблю его, вот как папу — что бы ни случилось, каким ужасным он бы ни был отцом, я его все равно люблю, каким он есть»). Рэпер даже пытался спасти Лесю от наркотиков, а не подсадил ее на них, как писали некоторые СМИ («Наоборот, он пытался вытягивать, типа «что ты делаешь, перестань»).

Глеба сейчас проводит время в компании Сергея Шнурова, Ники Белоцерковской и Елены Крыгиной (с последней ему даже приписывают роман), а Лесю это категорически не устраивает. Недавно она назвала новый круг общения Голубина «тусовкой 50+». Сама «тусовка» на выпады модели никак не реагирует.

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31 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @jayalvarrez, @kafelnikova_a/Instagram
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Алеся Кафельникова

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