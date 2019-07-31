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СМИ: принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили «лагерь миллиардеров» вместе с Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купером и Томом Крузом

29 июля на остров Сицилия прибыли знаменитости, входящие в число самых богатых людей мира. Как сообщает пресса, помимо актеров, модельеров и музыкантов среди участников слета оказались герцог и герцогиня Кембриджские.
Античные развалины на острове Сицилия
Античные развалины на острове Сицилия

В понедельник в небольшой античный городок Селинунт на южном побережье Сицилии собрались звездные гости. И это неспроста, ведь именно там корпорация Google решила провести ежегодную благотворительную встречу. Специально для селебрити подготовили приветственный ужин у подножия храма Геры. Многовековые руины, роскошная природа и средиземноморский бриз — все это создало расслабленную атмосферу вечера. 

Орландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти Перри

Сообщается, что трехдневное мероприятие было посвящено борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. Несмотря на это, звездные гости прибыли на остров на частных самолетах, которые признаны одним из самых неэкологичных средств передвижения. Всего итальянская пресса насчитала порядка 114 воздушных гигантов.

Брэдли Купер
Брэдли Купер

По сообщениям СМИ гостями Google Camp стали Брэдли Купер, Том Круз, Орландо Блум в компании Кэти Перри, Ник Джонас и Приянка Чопра, а также Диана фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни и даже Барак Обама. Храм Геры посетил и Леонардо Ди Каприо, который старается не пропускать ни одного масштабного мероприятия, посвященного защите окружающей среды. 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Помимо звезд кино- и музыкальной индустрии на Сицилии были замечены герцог и герцогиня Кембриджские. Портал Daily Mail подтвердил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на приветственном ужине в понедельник. 

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    На днях на острове Сицилия состоялся ежегодный благотворительный слет Google Camp
    Смотреть галерею

Кембриджи — далеко не первые участники благотворительного слета миллиардеров. В 2017-м Google Camp посетил принц Гарри. 

Организаторы столь звездного мероприятия позаботились о безопасности на славу. Весь персонал подписал договор о неразглашении информации, поэтому подробности прессе пока не известны. 

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31 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Брэдли Купер, Диана фон Фюрстенберг, Ник Джонас, Приянка Чопра, Кэти Перри

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  • Почти одни геи собрались, потому и неразглашение

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