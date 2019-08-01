Жизнь с чистого листа: влюбленный в 27-летнюю актрису Максим Виторган худеет и молодеет в известной клинике

Максим Виторган уехал из Москвы, чтобы привести себя в порядок в известном оздоровительном центре. Подозреваем, что к этому имеет отношение его 27-летняя возлюбленная Нино Нинидзе.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

46-летний Максим Виторган и 27-летняя Нино Нинидзе перестали скрывать свои отношения совсем недавно — пара вместе пришла на премьеру фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка» в Москве.

Разница в возрасте почти в 20 лет возлюбленных, кажется, совершенно не смущает. Но Виторган, видимо, вознамерился соответствовать своей молодой девушке. Актер отправился на оздоровительные процедуры в австрийский центр здоровья Verba Mayr в 33 километрах от Москвы.

Виторган выкладывает инстаграм-истории, как посещает криосауну и бассейн, а также лежит, обмотанный бинтами — так в здравнице перезапускают лимфо-дренажную систему. Отметим, что в Verba Mayer практикуют полный отказ от вредных продуктов (в том числе и от алкоголя, кофе, черного, зеленого, фруктового чаев, колы, лимонада и даже соков).

Вангуем, в Москву актер вернется посвежевший и похудевший. А что вы хотели — 27-летней возлюбленной приходится соответствовать.

Напомним, в прошлом году Виторган расстался с супругой, журналисткой Ксенией Собчак. По слухам, причиной развода стал модный режиссер Константин Богомолов, который и увел Ксению у именитого актера.

Собчак, правда, эти слухи отрицает и заявляет, что начала встречаться с Богомоловым, когда отношения с Максимом сошли на нет: «В какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигуди пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное».