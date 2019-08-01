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«Она обычная проститутка»: убийца 24-летней модели ответил на вопросы журналистов после ареста

Убийца 24-летней бьюти-блогерши в суде высказался о своей жертве. Максим Гареев заявил, что «у него 4 высших образования», а «она обычная проститутка».

В четверг 1 августа убийцу 24-летней Екатерины Караглановой арестовали в Никулинском суде. 33-летний Максим Гареев, который отправится в СИЗО до 28 сентября, накануне признался в содеянном и рассказал, что пошел на жестокое преступление из-за того, что девушка унижала его сексуальные возможности.

СМИ предположили, что Екатерина и Максим были любовниками, а поссорились перед трагическими событиями из-за нового возлюбленного бьюти-блогера. Но вот в зале суда Гареев сообщил, что видел Екатерину второй раз в жизни.

«Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час», — заявил преступник, не скрывая тот факт, что регулярно пользовался услугами девушек легкого поведения. Портал Life изучил социальные сети Максима и обнаружил, что он отметился на крупнейшей площадке по предоставлению интимных услуг в Москве. Гареев под ником maxthecheater777 оставлял восторженные отзывы своим подругам на одну ночь. Вероятно, там же он и познакомился с Екатериной.

Рассказывая о Караглановой, Максим прячет лицо. Но не потому, что ему стыдно. «Я не хочу его показывать. Я выгляжу плохо. На фотографиях я один, а сейчас... В тюрьме — это не домашний уход за собой», — сокрушается мужчина, уточняя, что за хороший внешний вид его даже звали Кеном.

«Как я себя сейчас чувствую? — переспрашивает у журналистов Гареев. — Вы как думаете, если у меня четыре высших образования, я в Лондоне учился, у меня была зарплата под 500 тысяч в месяц. А после этого я сижу здесь». 

Гареев, как передает «Комсомольская правда», попросил у родителей Екатерины прощения за то, что сделал. «Мне действительно очень жаль, что так произошло. Я не знаю, как вас зовут, родители Кати. Извините. Если б я мог отдать свою жизнь за нее, я бы это сделал. Я готов это сделать сейчас, если это возможно», — заявил Гареев.

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01 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото facebook.com/MaxTheCheater, vk.com/thecheater, @katti_loves_life/Instagram

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Все и так знали кем она приходилась, но это не повод на тот свет отправлять.

  • По моему у него с головой не все в порядке. В СиЗО сокрушается только по поводу своего внешнего вида...

  • Странный тип...Я бы его в первую очередь на предмет психического отклонения проверила...Или, на самом деле ,не смотря на 4 высших образования , масса комплексов у мужика...фиг победишь ,в общем...такая тонкая душевная организация ...

  • Четыре высших образования - это тоже признак дурки. А так, все уже поняли, что это была за "врач и блогер".

  • Вот это поворот 😳

  • Он сумасшедший.... Или очень хитрый и будет сейчас играть роль

  • Пожалейте родителей девушки!!! Хоть сейчас такое не печатайте, им и так тяжело, а вы такими статьями задалбываете людей в горе, смакуете. У вас вообще хоть капля совести и сострадания есть?!

  • Гость

    Он сумасшедший.... Или очень хитрый и будет сейчас играть роль

    А из психбольницы убийцы выходят потом? В тюрьме есть надежда на освобождение.

  • зачем ходить по опасным связям? к проститукам ходят исключительно те у кого обламывается нормальным способом иметь общение и любовниц, если это регулярно, значит комплексы и проблемы у мужчины с женским полом. Блохер, врач))) именно так и прикрывают свою гнилую и профессию повышенного риска. Это для них частый логический конец, очередной многотысячный клиент оказывается недоволен и убивает.

  • Простите меня, но они нашли друг друга и стоили друг друга. Красавцы оба.

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