«Она обычная проститутка»: убийца 24-летней модели ответил на вопросы журналистов после ареста

Убийца 24-летней бьюти-блогерши в суде высказался о своей жертве. Максим Гареев заявил, что «у него 4 высших образования», а «она обычная проститутка».

В четверг 1 августа убийцу 24-летней Екатерины Караглановой арестовали в Никулинском суде. 33-летний Максим Гареев, который отправится в СИЗО до 28 сентября, накануне признался в содеянном и рассказал, что пошел на жестокое преступление из-за того, что девушка унижала его сексуальные возможности.

СМИ предположили, что Екатерина и Максим были любовниками, а поссорились перед трагическими событиями из-за нового возлюбленного бьюти-блогера. Но вот в зале суда Гареев сообщил, что видел Екатерину второй раз в жизни.

«Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час», — заявил преступник, не скрывая тот факт, что регулярно пользовался услугами девушек легкого поведения. Портал Life изучил социальные сети Максима и обнаружил, что он отметился на крупнейшей площадке по предоставлению интимных услуг в Москве. Гареев под ником maxthecheater777 оставлял восторженные отзывы своим подругам на одну ночь. Вероятно, там же он и познакомился с Екатериной.

Рассказывая о Караглановой, Максим прячет лицо. Но не потому, что ему стыдно. «Я не хочу его показывать. Я выгляжу плохо. На фотографиях я один, а сейчас... В тюрьме — это не домашний уход за собой», — сокрушается мужчина, уточняя, что за хороший внешний вид его даже звали Кеном.

«Как я себя сейчас чувствую? — переспрашивает у журналистов Гареев. — Вы как думаете, если у меня четыре высших образования, я в Лондоне учился, у меня была зарплата под 500 тысяч в месяц. А после этого я сижу здесь».



1 2 3 4 5 6 7 Убийцу Екатерины Караглановой арестовали в Никулинском суде

Гареев, как передает «Комсомольская правда», попросил у родителей Екатерины прощения за то, что сделал. «Мне действительно очень жаль, что так произошло. Я не знаю, как вас зовут, родители Кати. Извините. Если б я мог отдать свою жизнь за нее, я бы это сделал. Я готов это сделать сейчас, если это возможно», — заявил Гареев.