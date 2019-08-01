«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную историю нашей семьи»: Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

1 августа 44-летняя Татьяна Навка поделилась с фолловерами редким фото со своим супругом, 51-летним Дмитрием Песковым. Как оказалось, сегодня звездная пара отмечает годовщину свадьбы.
В комментариях к публикации свои поздравления оставили знаменитые друзья Навки — Филипп Киркоров, Алика Смехова, Анна Семенович и многие другие.
Татьяна и Дмитрий познакомились еще в 2010 году и вскоре начали встречаться. В конце лета 2014-го Навка родила избраннику дочь Надежду, а через год после этого они решили пожениться.
Навка и Песков поженились в Сочи в окружении многочисленных друзей, среди которых были политики, спортсмены и представители шоу-бизнеса.
Фолловеры попытались разузнать у фигуристки, планируют ли они с мужем отметить годовщину свадьбы. Впрочем, Татьяна никогда не отвечает на вопросы, связанные с ее личной жизнью.