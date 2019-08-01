Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную историю нашей семьи»: Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

1 августа 2015 года — памятная дата для Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. В этот день спортсменка и пресс-секретарь президента РФ стали мужем и женой. 
Татьяна Навка
Татьяна Навка

1 августа 44-летняя Татьяна Навка поделилась с фолловерами редким фото со своим супругом, 51-летним Дмитрием Песковым. Как оказалось, сегодня звездная пара отмечает годовщину свадьбы. 

«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей семьи. Спасибо!», — обратилась к супругу фигуристка (орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях к публикации свои поздравления оставили знаменитые друзья Навки — Филипп Киркоров, Алика Смехова, Анна Семенович и многие другие. 

Татьяна Навка, Дмитрий Песков
 

Татьяна и Дмитрий познакомились еще в 2010 году и вскоре начали встречаться. В конце лета 2014-го Навка родила избраннику дочь Надежду, а через год после этого они решили пожениться. 

И хотя об их свадьбе говорила вся Россия, влюбленные решили устроить закрытое торжество. 

Навка и Песков поженились в Сочи в окружении многочисленных друзей, среди которых были политики, спортсмены и представители шоу-бизнеса. 

Фолловеры попытались разузнать у фигуристки, планируют ли они с мужем отметить годовщину свадьбы. Впрочем, Татьяна никогда не отвечает на вопросы, связанные с ее личной жизнью.

Перейти к обсуждению 1


01 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @tatiana_navka/Instagram
Теги

Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Надежда Пескова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У Пескова вид лихой и слега недоумевающий :)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 07:51:35.6448
448
о нем не сериал надо снимать, а предать забвению. чтобы о нем никто не видел, не слышал и знать не знали. нашли, блин, героя романа. последнее дело привлекать внимание к такому...
«Миша-улыбка»: что известно об «ангарском маньяке» Попкове, который убил 78 женщин и считается страшнее Чикатило
91 Комментариев
Гость 2019-07-30 17:50:00
343
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
125 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
337
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.