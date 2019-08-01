48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур снялись обнаженными для обложки глянца

Известные модели Клаудия Шиффер и Стефани Сеймур «тряхнули стариной» и снялись для нового номера итальянского Vogue. Обнаженными!

Клаудия Шиффер

Глянцу все возрасты покорны! 51-летняя Стефани Сеймур и 48-летняя Клаудия Шиффер снова доказали, что не зря с гордостью носят звание супермоделей. Красавицы снялись для итальянского Vogue, причем сделали это абсолютно обнаженными.

Стефани Сеймур

На Клаудии из одежды были только черные лодочки, а клатч и неоновые туфли, которые Шиффер держала в руках, закрывали все интимные части тела модели. Сеймур не отставала от коллеги: на ней красовался лишь пояс.

Клаудия Шиффер

Автором провокационных снимков стала 56-летний фотограф Кольер Шорр, которая вдохновлялась работами легендарного немецкого и австралийского фотохудожника Хельмута Ньютона — в его работах уверенность в себе и сексуальность всегда были лейтмотивом.

Стефани Сеймур

Для Клаудии эта съемка стала значимой — впервые модель появилась на обложке Vogue ровно четверть века назад. «25 пять лет спустя после моей первой обложки для Vogue Italia. Работа с Кольер Шорр перенесла меня в эпоху Ричарда Аведона», — написала Шиффер на своей страничке в Инстаграме.

1 2 3 4 5 6 7 Стефани Сеймур и Клаудия Шиффер не зря носят звание супермоделей

Стефани Сеймур в последний раз появилась на обложке итальянского Vogue аж 32 года назад! В общем, этот выпуск — настоящий must have. В продаже он появится 6 августа.