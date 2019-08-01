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Константин Богомолов публично признался в любви Ксении Собчак

44-летний Константин Богомолов и 37-летняя Ксения Собчак уже давно не скрывают своих чувств. Однако пока влюбленные обходились без громких признаний. На днях режиссер решил исправить это негласное правило.

С середины июля Ксения Собчак наслаждается долгожданным отдыхом на Сардинии. В путешествие телеведущая отправилась не одна: компанию ей составил сын Платон и режиссер Константин Богомолов. Влюбленные уже давно перестали держать отношения в тайне, поэтому с чистой совестью наслаждаются каникулами. 

Пользователи Сети отметили, что за пока еще небольшое время, проведенное в Италии, Ксения Собчак заметно похорошела. Многие списывали цветущий вид телеведущей на особый климат или чудеса йоги, которой Ксения занимается даже на отдыхе. Однако 1 июля стало ясно, что дело вовсе не в упражнениях и морском воздухе, а в людях, которые окружают знаменитость.

Сегодня днем Константин Богомолов опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором запечатлена Ксения Собчак. Телеведущая позирует в элегантном летнем платье и держит в руках соломенную шляпку. Богомолов предпочел остаться лаконичным. Видео он подписал так: «Я тебя люблю».

  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак и Константин Богомолов с середины июля отдыхают на Сардинии
    Смотреть галерею

Первое публичное признание счастливого режиссера не оставило равнодушными подписчиков и звездных друзей пары. Певица Глюкоза, Светлана Бонадрчук и Виктория Шелягова растрогались из-за столь откровенного заявления Константина и поддержали влюбленных.

А вот сама Ксения пока никак не отреагировала на признание.

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01 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @xenia_sobchak, @konbog75/Instagram
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Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А почему 1 июля? Месяц скрывали ?

  • "Я тебя люблю" ещё бы не любить... и директором стал, и статьи стали писать, и на Сардинии отдыхает, и сериалы снимает,хотя снимал и до этого, сейчас стали смотреть! В общем, сове(С)т(Ь) да любовь!

  • Я где-то видела ролик, как этот перец эпатировал публику своим голым пистолетом. А теперь о какой стал респектабельный.

  • Они и с Виторганом публично признавались друг другу в любви, а толку？

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