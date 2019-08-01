Константин Богомолов публично признался в любви Ксении Собчак

44-летний Константин Богомолов и 37-летняя Ксения Собчак уже давно не скрывают своих чувств. Однако пока влюбленные обходились без громких признаний. На днях режиссер решил исправить это негласное правило.

С середины июля Ксения Собчак наслаждается долгожданным отдыхом на Сардинии. В путешествие телеведущая отправилась не одна: компанию ей составил сын Платон и режиссер Константин Богомолов. Влюбленные уже давно перестали держать отношения в тайне, поэтому с чистой совестью наслаждаются каникулами.

Пользователи Сети отметили, что за пока еще небольшое время, проведенное в Италии, Ксения Собчак заметно похорошела. Многие списывали цветущий вид телеведущей на особый климат или чудеса йоги, которой Ксения занимается даже на отдыхе. Однако 1 июля стало ясно, что дело вовсе не в упражнениях и морском воздухе, а в людях, которые окружают знаменитость.



Сегодня днем Константин Богомолов опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором запечатлена Ксения Собчак. Телеведущая позирует в элегантном летнем платье и держит в руках соломенную шляпку. Богомолов предпочел остаться лаконичным. Видео он подписал так: «Я тебя люблю».

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак и Константин Богомолов с середины июля отдыхают на Сардинии

Первое публичное признание счастливого режиссера не оставило равнодушными подписчиков и звездных друзей пары. Певица Глюкоза, Светлана Бонадрчук и Виктория Шелягова растрогались из-за столь откровенного заявления Константина и поддержали влюбленных.



А вот сама Ксения пока никак не отреагировала на признание.