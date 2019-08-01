Бывший бойфренд Стаси Милославской не верит в ее отношения с Александром Петровым

В течение этой недели все российские СМИ обсуждали возможный роман Александра Петрова и Стаси Милославской. Пока поклонники оставляли гневные комментарии в Инстаграме 24-летней актрисы и просили ее не быть, как Леди Гага, сам Петров и его предполагаемая возлюбленная хранили молчание.
Многие не верят, что известный актер мог бросить невесту Ирину Старшенбаум. Другие же не сомневаются, что отношения Петра и Стаси — не шутка, однако девушка преследует вполне понятную цель — прославиться за счет громкого имени актера.
Портал Teleprogramma.pro решил прояснить ситуацию и связался с другом и экс-бойфрендом Милославской. Актер Анвар Халилулаев без утайки рассказал, что думает по поводу отношений Петрова и Милославской.
Год назад Анвар вместе с Александром и Стасей снимался в фильме «Стрельцов», однако не заметил между коллегами никакого притяжения. Халилулаев признался, что Стася не рассказывала о своем интересе к Петрову, хотя они поддерживают теплые отношения.
«Я на самом деле ничего о ней и Петрове не слышал, и у меня такое ощущение, что это, как и 99% всей появляющейся информации, — просто слухи», — рассказал Анвар. Актер уверен, что пресса приняла обычную дружбу между актерами за любовное увлечение.