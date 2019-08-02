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Инсайдеры: Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграют свадьбу в сентябре

Роман 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова развивается стремительно. По сообщению источников, режиссер и медиадива в скором времени пригласят родных и близких на свадебную церемонию.

Еще вчера пресса обсуждала признание Константина Богомолова в любви к Ксении Собчак. Поклонники были удивлены публичному проявлению чувств со стороны довольно замкнутого — как минимум, в Инстаграме — режиссера. Константин не привык посвящать в свою личную жизнь посторонних, и его смелый поступок поразил многих.

Судя по всему, публичное признание в любви было лишь «разогревом». Теперь в Сети уверены, что слова Константина были не случайны — ведь в скором времени пара планирует пожениться. 

2 августа в Интернете появилась информация о том, что Богомолов и Собчак активно готовятся к свадьбе. По информации телеграм-канала Dark Cosmo торжество запланировано на начало осени. Уже и дата озвучена — 13 сентября. 

От самой пары пока никакого официального заявления не поступало. Ксения и Константин хранят молчание. Не распространяются о прошедшем слухе и близкие известного режиссера и телеведущей.


Однако на просторах Сети уже гадают, пройдет ли свадьба в режиме повышенной секретности (как это было в случае с Максимом Виторганом) или Ксения Собчак решит закатить звездную вечеринку.

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02 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Костик круто идёт в гору.

  • Предупреждаю. Однажды Ваш Костик Вас удивит.

  • Дорого Костику худрукство обходится.

  • Не верю.

  • Гость

    Предупреждаю. Однажды Ваш Костик Вас удивит.

    "Нормально Григорий. Отлично Константин!"

  • Широкой этой свадьбе будет места мало и неба будет мало и земли....

  • С Виторганом ну такая секретность была, что все журналисты ждали пару и их гостей у входа и сняли банкет через стекла, которые никто специально не удосужился закрыть от посторонних глаз.

  • Слово инсайдеры иностранное. Почему бы не писать "сплетники сообщают"? А вообще они похожи в смысле молодожёны.

  • А кто такие эти инсайдеры?

  • Совет да любовь как говориться.

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