Инсайдеры: Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграют свадьбу в сентябре

Роман 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова развивается стремительно. По сообщению источников, режиссер и медиадива в скором времени пригласят родных и близких на свадебную церемонию.

Еще вчера пресса обсуждала признание Константина Богомолова в любви к Ксении Собчак. Поклонники были удивлены публичному проявлению чувств со стороны довольно замкнутого — как минимум, в Инстаграме — режиссера. Константин не привык посвящать в свою личную жизнь посторонних, и его смелый поступок поразил многих.



Судя по всему, публичное признание в любви было лишь «разогревом». Теперь в Сети уверены, что слова Константина были не случайны — ведь в скором времени пара планирует пожениться.



2 августа в Интернете появилась информация о том, что Богомолов и Собчак активно готовятся к свадьбе. По информации телеграм-канала Dark Cosmo торжество запланировано на начало осени. Уже и дата озвучена — 13 сентября.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак и Константин Богомолов не скрывают своих чувств

От самой пары пока никакого официального заявления не поступало. Ксения и Константин хранят молчание. Не распространяются о прошедшем слухе и близкие известного режиссера и телеведущей.





Однако на просторах Сети уже гадают, пройдет ли свадьба в режиме повышенной секретности (как это было в случае с Максимом Виторганом) или Ксения Собчак решит закатить звездную вечеринку.