Костя + Ксюша: история любви Богомолова и Собчак от разводов с бывшими до скорой свадьбы

Тут такое дело. 37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов решили не откладывать дело в долгий ящик и сыграть свадьбу уже в сентябре. По крайней мере, так сообщают СМИ. Вспоминаем, как развивались отношения самой известной журналистки и именитого режиссера, которые еще недавно были связаны узами брака с другими людьми.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

В пятницу, 2 августа, СМИ заговорили о том, что Ксения Собчак во второй раз выходит замуж. Будущий супруг — режиссер Константин Богомолов — займет место Максима Виторгана, которого за глаза величали не иначе как «мужем Ксении Собчак». По слухам, Богомолов приложил руку к разводу своей избранницы и знаменитого актера.

Максим Виторган и Ксения Собчак

В октябре прошлого года СМИ начали писать о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган, которые прожили в браке пять лет, планируют развестись, не предоставляя, впрочем, никаких обоснованных доказательств. Главные герои этой истории над слухами лишь хихикали, а в кулуарах вновь заговорили о том, что супруги изначально «не были созданы друг для друга».

Он — тихий и спокойный наследник актерской династии Виторган, интеллигент. Она — дочь политика, скандалистка, экс-ведущая «Дома-2», чайлдфри и вообще еще не нагулялась.

Потом вспомнили и про то, как быстро Собчак встретила Виторгана после романа с оппозиционером Ильей Яшиным — выглядело подозрительно. Мол, Максим — это только удобное прикрытие. Автор телеграм-канала «Небожена» позже ошибется, когда напишет, что Собчак с Виторганом никогда не разведется, потому что «это ее тотем, условие, которое ей выдвинул крестный после того загула с Яшиным — что у нее будет хороший, понятный мужчина из приличных, с родословной» (крестным Собчак в Сети почему-то считали Владимира Путина, хотя сама Собчак эту информацию опровергла в интервью у Дудя).

Ксения Собчак и Илья Яшин

Вторая волна слухов началась незадолго до Нового года. В телеграм-каналах писали: экс-кандидат в президенты России, журналист и телеведущая Ксения Собчак не совсем верна своему супругу. Да что уж тут говорить, вообще не верна, причем давно — анонимные инсайдеры называли неопределенное «с лета».

Все карты раскрыла «Небожена»: «Новый год они встречают не вместе. Ужас, у него ведь ребенок. И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым».

Впрочем, Собчак отрицать связь с режиссером не стала, но и иллюзию счастливого брака с Виторганом поддерживала — постила совместные фотографии с пока еще официальным супругом и даже публично благодарила его за то, что тот «так сильно изменил ее жизнь». Виторган, как и положено приличному мужу хайп-мейкера легенду о неземном счастье поддерживал ровно таким же образом.

Вроде бы четкая и налаженная система дала сбой во время новогодних праздников. Ксения опубликовала очень нежное фото, на котором Виторган целует ее на пляже. Спустя некоторое время пост с такой же геолокацией разместил муж. И подписал его: «Дубль два». Но, видимо, неудавшиеся конспираторы забыли, что снимок в точно такой же одежде и на том же самом мальдивском побережье Максим уже публиковал в своем Инстаграме. В 2014 году. Тут всем все стало окончательно ясно.

СМИ гадали, для чего Максим и Ксения продолжают дурить общественность и делать вид, что у них все хорошо? А потом у этого спектакля случилась драматическая развязка, которую, признаемся, не ожидал никто. Практически шекспировские страсти! В конце января Максим Виторган якобы (и мы подчеркиваем это слово) избил предполагаемого любовника своей жены Константина Богомолова, который незадолго до этого спокойно и без лишней шумихи развелся с Дарьей Мороз после восьми лет брака. Экс-супруги, к слову, остались в прекрасных отношениях — вскоре после расставания Богомолов начал съемки сериала «Содержанки». Угадайте, кому досталась одна из главных ролей? Верно — его бывшей супруге.

Случилось вот что. В «Гранд Кофеманию» в Малом Черкасском переулке, где чинно-благородно, как и подобает столичному режиссеру, восседал Богомолов (некоторые даже предполагали, что там он ждал Ксению), зашел Виторган. Приблизился к Константину и предложил ему выйти на улицу.

«Туда бегут охранники, через минуту возвращается Богомолов. Лицо в крови, разбитый нос. Виторган не сильно, видимо, бил. Так, для проформы», — передавала слова очевидца та же «Небожена».

Чуть позже Mash опубликовал видео предполагаемой драки с камер наружного наблюдения. То, что это на самом деле драка, остается только догадываться — разглядеть что-то просто невозможно. На другом ролике видно потасовку — но теперь можно лишь догадываться, что это Богомолов и Виторган — лиц не различить.

Телеграм-канал «Двойная сплошная» видел ситуацию несколько иначе: «Виторган выследил Богомолова. Богомолов был вместе с Собчак. Она ушла в соседнее здание разговаривать по делам своей партии. Богомолов остался ждать ее в ''Кофемании''. Виторган обманул Богомолова. На улицу он его позвал не драться, а ''поговорить с глазу на глаз, чтобы вокруг не слышали''. Как только вышли на улицу, начал наносить Косте удары один за другим. В лицо, без предупреждения. В мясо. Когда Богомолов корчился на удобренном реагентами асфальте, этот слон пытался его добить. Он убил бы Костю или сделал инвалидом. Но спасла охрана Собчак. Они вмешались и оттащили бугая от режиссера».

Максим Виторган и Ксения Собчак

Сами участники драки после случившегося ничего не комментировали. Правда, Виторган все же не упустил возможности потроллить Богомолова в Инстаграме. Константин спустя пару дней заявил своим подписчикам, что врач «собрал его переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано», и поэтому Константин может представить на суд зрителей спектакль «Преступление и наказание». Максим (все-таки мы обожаем его чувство юмора) в ответ выложил фото в бумажном пакете на голове и заявил: «Некоторые из нас готовы к премьере чуть лучше».

Так была ли драка? Выводы делайте сами, мы лишь приведем вам кое-какие факты к размышлению. Во-первых, спустя несколько дней после предполагаемого мордобоя Богомолова заметили очевидцы, которые сообщали: с его носом все нормально (вряд ли бы после перелома в двух местах не было бы даже следов, правда?) Во-вторых, все мы знаем, как Ксения любит пиар. Черный, белый, в крапинку — это дело десятое. И, конечно, по самому банальному совпадению, вскоре Собчак запустила свой YouTube-канал «Осторожно, Собчак».

А что насчет измены? Сама Собчак намекала, что рассталась с Виторганом еще до того, как упала в объятия модного режиссера (что тоже странно — к чему тогда была драка?). «В какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигуди пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — поделилась Ксения с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», отметив, что она, между прочим, человек очень верный.

Константин Богомолов

Получается, что отношения верной Ксении и Максима угасли раньше лета 2018 года. Тогда из-за чего же супруги тянули с разводом? Мы подозреваем, что здесь сыграли роль несколько факторов. Первый, и самый очевидный — маленький сын Платон.

Второй — для чего разводиться, если есть уважение друг к другу, налаженный быт и любовь на уровне родственной? Так, в общем-то, большая часть страны живет и не жалуется. Третий фактор — репутационный: в декабре 2017-го ЦИК начал регистрацию кандидатов в президенты. Естественно, для будущего главы государства важен имидж. Собчак явно не хотелось разводиться на глазах у всей страны в преддверии политической гонки. Сдается нам, что если бы случилось чудо и журналистка на самом деле стала бы гарантом Конституции, то ни о каком разводе с Виторганом речи не шло еще минимум шесть лет, пока Собчак оставалась бы в должности.

Ксения Собчак с сыном

Если бы да кабы, но объявление о разводе все-таки состоялось, и с марта Ксения уже без стеснения демонстрировала своего нового мужчину светской публике: ходила с ним на мероприятия, завтракала в центре Москвы, не пряча лицо, выкладывала совместные фото в Инстаграм и признавалась в нежных чувствах.

Богомолов отвечал взаимностью, а на днях впервые даже публично признался Ксении в любви. Так и написал в Инстаграме: «Я люблю тебя». И пока поклонники пары смахивали слезы умиления, в телеграмах прогремела еще одна новость — женятся!

Dark Cosmo сообщил: «Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?». Вслед за этой информацией галопом пронеслись и подробности: свадьба назначена на 13 сентября. Близкие друзья пары получили трогательное видеоприглашение, которое жених и невеста сняли на берегах Сардинии, где сейчас находятся в отпуске.

Как говорится, совет да любовь! Надеемся, этот брак станет для Константина и Ксении счастливым и последним.