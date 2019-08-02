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Как выглядит модель с самыми красивыми руками, которая зарабатывает 5 тысяч евро в день

Модель Нина Тейлор, которая сколотила состояние на красоте своих рук, застраховала их на 2,5 миллиона долларов.
Нина Тейлор
Нина Тейлор

Работает, не покладая рук — это точно про Нину Тейлор. И она модель. Никогда о такой не слышали? Но вы точно ее видели. Вернее, ее руки. 

Нина Тейлор
Нина Тейлор

За 30 лет в индустрии моды и красоты она успела поработать с самыми крупными брендами — Chanel, Fendi, Tom Ford, Rimmel, Revlon, изданием Time Out и многими другими. Руки Нины «дублировали» Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и даже прикасались к лицу Бенедикта Камбербетча.

Нина Тейлор
Нина Тейлор

За один съемочный день обладательница изящный кистей, тонких пальцев и красивых ногтей зарабатывает 5 тысяч евро (около 360 тысяч рублей). А теперь, если с ее руками вдруг что-то случится, Нина все равно получит неплохой шанс на безбедную (а мы бы сказали, шикарную) старость. Тейлор застраховала свои руки на 2,5 млн долларов.

Чтобы поддерживать «товарный» вид рук, Нина очень тщательно за ними ухаживает: массаж, кремы, маникюр и прочие радости. Более того, «Кейт Мосс в мире рук» не возится в саду, не играет на музыкальных инструментах и даже изучила особую технику открывания банок (!), чтобы ни в коем случае не травмировать кисти. 

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02 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ninataylorofficial/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • У меня такие же руки))

  • Кали

    У меня такие же руки))

    И у меня!

  • Черт! Вот на какую работу надо было идти!

  • кисти изящные, но такое НЕ редкость. Даже не знала, что этим можно зарабатывать))) вот уж повезло так повезло... ну и очередное подтверждение - фотографии, реклама всё обман на обмане, даже руки актрис и то "дублируют".

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