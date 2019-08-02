Как выглядит модель с самыми красивыми руками, которая зарабатывает 5 тысяч евро в день

Модель Нина Тейлор, которая сколотила состояние на красоте своих рук, застраховала их на 2,5 миллиона долларов.

Нина Тейлор

Работает, не покладая рук — это точно про Нину Тейлор. И она модель. Никогда о такой не слышали? Но вы точно ее видели. Вернее, ее руки.

Нина Тейлор

За 30 лет в индустрии моды и красоты она успела поработать с самыми крупными брендами — Chanel, Fendi, Tom Ford, Rimmel, Revlon, изданием Time Out и многими другими. Руки Нины «дублировали» Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и даже прикасались к лицу Бенедикта Камбербетча.

Нина Тейлор

За один съемочный день обладательница изящный кистей, тонких пальцев и красивых ногтей зарабатывает 5 тысяч евро (около 360 тысяч рублей). А теперь, если с ее руками вдруг что-то случится, Нина все равно получит неплохой шанс на безбедную (а мы бы сказали, шикарную) старость. Тейлор застраховала свои руки на 2,5 млн долларов.

1 2 3 4 5 6 7 Нину Тейлор мало кто знает в лицо

Чтобы поддерживать «товарный» вид рук, Нина очень тщательно за ними ухаживает: массаж, кремы, маникюр и прочие радости. Более того, «Кейт Мосс в мире рук» не возится в саду, не играет на музыкальных инструментах и даже изучила особую технику открывания банок (!), чтобы ни в коем случае не травмировать кисти.