Как выглядит модель с самыми красивыми руками, которая зарабатывает 5 тысяч евро в день

Работает, не покладая рук — это точно про Нину Тейлор. И она модель. Никогда о такой не слышали? Но вы точно ее видели. Вернее, ее руки.
За 30 лет в индустрии моды и красоты она успела поработать с самыми крупными брендами — Chanel, Fendi, Tom Ford, Rimmel, Revlon, изданием Time Out и многими другими. Руки Нины «дублировали» Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и даже прикасались к лицу Бенедикта Камбербетча.
За один съемочный день обладательница изящный кистей, тонких пальцев и красивых ногтей зарабатывает 5 тысяч евро (около 360 тысяч рублей). А теперь, если с ее руками вдруг что-то случится, Нина все равно получит неплохой шанс на безбедную (а мы бы сказали, шикарную) старость. Тейлор застраховала свои руки на 2,5 млн долларов.
Чтобы поддерживать «товарный» вид рук, Нина очень тщательно за ними ухаживает: массаж, кремы, маникюр и прочие радости. Более того, «Кейт Мосс в мире рук» не возится в саду, не играет на музыкальных инструментах и даже изучила особую технику открывания банок (!), чтобы ни в коем случае не травмировать кисти.