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Русая коса и наряд «прЫнцессы»: какой была Настя Ивлеева до переезда в Москву

Настя Ивлеева выложила в Инстаграм фото 9-летней давности. Подписчики блогера даже не узнали.
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева — блогер, ведущая собственного шоу, возлюбленная Элджея и шикарная блондинка с красивым телом, белыми зубами, чистой кожей и татуировками. Но так было не всегда.

Когда Настя только начинала снимать вайны, она была обычной девушкой с русыми волосами, которую в толпе и не приметишь. А еще раньше Ивлеева жила под Санкт-Петербургом в деревне Разметелево, работала мастером по маникюру, ела половинку «Сникерса» на обед и только мечтала о том, чтобы покорить столицу и стать популярной. 

На днях Ивлеева решила показать фолловерам, как она выглядела в те годы, и опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, сделанный 9 лет назад.

Подписчики своего кумира сначала даже не узнали! «Настя, ты ли это?» — писали они в комментариях. Правда, долго обсуждать, как и в какую сторону с 2010 года изменилась Ивлеева, у них не вышло — «Настюшка опасность» снимок удалила. Зато выложила в инстаграм-истории с подписью «Лето у вас ХОВНО». Согласны, Настя.

Напомним, Ивлеева начала покорять Москву в 2015 году. Она переехала в столицу и устроилась хостес в ресторан. Вскоре она познакомилась с Арсением Бородиным, солистом группы «Челси». Между молодыми людьми завязался роман, и именно Арсений предложил Ивлеевой начать вести блог в Инстаграме. Сейчас на страничку Насти подписаны уже более 12 млн человек, она ведет свое собственное шоу AGENTSHOW на YouTube и считается одной из самых популярных девушек в стране.

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02 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @_agentgirl_/Instagram
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Настя Ивлеева

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