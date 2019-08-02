«Михалыч заводной!»: Марина Газманова рассказала о чувственной страсти после 30 лет брака

Роман Олега Газманова и его жены уже перевалил за тридцать лет. Несмотря на солидный стаж отношений, страсть супругов с годами лишь растет.

Семья 68-летнего Олега Газманова является идеалом для многих. Судите сами: красавица-жена, талантливые дети, все здоровы и счастливы. Несмотря на тридцатилетний стаж отношений, супруги порой ведут себя, как юные влюбленные.



В их браке есть место и юмору, и флирту, и настоящей любви. А как обстоят дела со страстью? На этот вопрос ответила 50-летняя Марина Газманова.

2 августа знаменитость поделилась с поклонниками откровенным заявлением. Супруга музыканта призналась, что с возрастом чувственная страсть между ними лишь крепнет. «Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе? На моей практике, они становятся еще более глубокими», — поделилась Марина.



Газманова уверена, что основа страсти — любовь, которая с годами раскрывается полнее: «Она приходит бонусом тем, кто продержался с друг другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал. Только после такой многоступенчатости приходит настоящая ЛЮБОВЬ».

Не обошлось и без пикантных подробностей. Марина Газманова поделилась, что любит нежные прикосновения, от которых глаза буквально закрываются сами собой. А вот муж ее любит глазами, тактильным дыханием. «Ух, Михалыч заводной!», — призналась счастливая Марина.