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Три девицы: дочки Джигана и Оксаны Самойловой поздравили папу с 34-летием

2 августа Джиган празднует свой день рождения. Первыми с 34-летием рэпера поздравили супруга Оксана Самойлова и три дочери. Смотрим, как это было!

На днях семья Джигана полным составом вылетела в Майами. Супруги уже не первый год отдыхают в одном из самых известных курортных городов Флориды, и на этот раз не стали изменять традиции. 

2 августа Джиган отмечает свой день рождения. Звездная семья славится эффектными празднованиями, поэтому поклонники уверены — артист устроит настоящий пир по случаю 34-летия. 

Первыми рэпера поздравила супруга с дочерьми. Пока Джигана не было дома, Оксана вместе с 8-летней Ариелой, 4-летней Леей и 2-летней Майей подготовили артисту настоящий сюрприз.

По такому случаю только-только научившаяся говорить малышка Майя под чутким руководством Оксаны разучила поздравление для папы, а старшие девочки нарисовали отцу открытки. Оксана же подготовила для мужа торт, после чего женская часть семейства принялась надувать шарики и украшать номер отеля.

Как только именинник появился в дверях, к нему в объятья кинулись дочери. Девочки целовали папу, наперебой поздравляли его, а Джиган в тот момент буквально сиял от счастья. 

Вероятно, в скором времени рэпер отметит свой день рождения более масштабно, а пока он наслаждается тихим семейным торжеством в кругу самых близких.

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02 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana, @iamgeegun/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • На самом первом фото старшую девочку забыли отфотошопить (

  • Девиц четыре, считая жену. Считать разучились?..

  • Какая же младшая хорошенькая))) и старшая тоже милая, средняя станет постарше, будет комплексовать на фоне сестёр

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