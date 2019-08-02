Три девицы: дочки Джигана и Оксаны Самойловой поздравили папу с 34-летием

2 августа Джиган празднует свой день рождения. Первыми с 34-летием рэпера поздравили супруга Оксана Самойлова и три дочери. Смотрим, как это было!

На днях семья Джигана полным составом вылетела в Майами. Супруги уже не первый год отдыхают в одном из самых известных курортных городов Флориды, и на этот раз не стали изменять традиции.



2 августа Джиган отмечает свой день рождения. Звездная семья славится эффектными празднованиями, поэтому поклонники уверены — артист устроит настоящий пир по случаю 34-летия.

Первыми рэпера поздравила супруга с дочерьми. Пока Джигана не было дома, Оксана вместе с 8-летней Ариелой, 4-летней Леей и 2-летней Майей подготовили артисту настоящий сюрприз.

По такому случаю только-только научившаяся говорить малышка Майя под чутким руководством Оксаны разучила поздравление для папы, а старшие девочки нарисовали отцу открытки. Оксана же подготовила для мужа торт, после чего женская часть семейства принялась надувать шарики и украшать номер отеля.

Как только именинник появился в дверях, к нему в объятья кинулись дочери. Девочки целовали папу, наперебой поздравляли его, а Джиган в тот момент буквально сиял от счастья.

1 2 3 ... 10 У Джигана и Оксаны Самойловой трое детей

Вероятно, в скором времени рэпер отметит свой день рождения более масштабно, а пока он наслаждается тихим семейным торжеством в кругу самых близких.