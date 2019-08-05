Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин прокомментировала слухи о беременности

В минувшую пятницу журналистам стало известно, что 58-летний Александр Цекало и 28-летняя Дарина Эрвин посетили столичный клинический госпиталь, в котором появился на свет не один звездный наследник.
Несмотря на множество вопросов и просьб дать комментарий некоторое время знаменитости хранили молчание.
Впрочем, 4 августа Дарина выложила в свой микроблог юмористическую картинку и дала фолловерам понять, что не находится в положении.
Впрочем, не все верят, что Цекало и Эрвин не планируют потомство. Внимательные подписчики уже давно замечают, что молодая женщина ретуширует фигуру на фото — вполне возможно, что она скрывает округлившийся живот.
Напомним, Дарина и Александр поженились в начале весны, в скором времени после развода мужчины с третьей женой. Несмотря на то, что против союза высказывались многие близкие обоих супругов, Эрвин удалось найти общий язык с детьми мужа от предыдущего брака.