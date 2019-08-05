Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин прокомментировала слухи о беременности

На днях СМИ сообщили, что Александр Цекало и Дарина Эрвин планируют стать родителями. В скором времени молодая жена продюсера высказалась на этот счет в своем микроблоге. 
Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

В минувшую пятницу журналистам стало известно, что 58-летний Александр Цекало и 28-летняя Дарина Эрвин посетили столичный клинический госпиталь, в котором появился на свет не один звездный наследник. 

В Сети сразу же предположили, что недавно поженившаяся пара уже планирует стать родителями. 

Несмотря на множество вопросов и просьб дать комментарий некоторое время знаменитости хранили молчание. 

Кадр из инстаграм-историй Дарины Эрвин
Кадр из инстаграм-историй Дарины Эрвин

Впрочем, 4 августа Дарина выложила в свой микроблог юмористическую картинку и дала фолловерам понять, что не находится в положении. 

«Нам так весело от фейковых новостей», — прокомментировала избранница российского продюсера. 

Впрочем, не все верят, что Цекало и Эрвин не планируют потомство. Внимательные подписчики уже давно замечают, что молодая женщина ретуширует фигуру на фото — вполне возможно, что она скрывает округлившийся живот. 

  • 1 2 3 ...10
    Молодая жена Александра Цекало ответила на слухи о своем интересном положении
    Смотреть галерею

Напомним, Дарина и Александр поженились в начале весны, в скором времени после развода мужчины с третьей женой. Несмотря на то, что против союза высказывались многие близкие обоих супругов, Эрвин удалось найти общий язык с детьми мужа от предыдущего брака. 

Перейти к обсуждению 4


05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @darina.ervin/Instagram
Теги

Александр Цекало

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • До чего ж она страшна. Не завидую я их детям ...

  • А, нам так весело, от того, что у нее нос скоро провалится из за пластических операций хахахаха:)))))

  • Нормально и предсказуемо что планирует детей, чего тут обсуждать

  • Посмотреть бы на её естественную красоту, без операций. Тут нос и губы явно деланные, скулы тоже скорее всего.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.