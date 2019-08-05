Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин прокомментировала слухи о беременности

На днях СМИ сообщили, что Александр Цекало и Дарина Эрвин планируют стать родителями. В скором времени молодая жена продюсера высказалась на этот счет в своем микроблоге.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

В минувшую пятницу журналистам стало известно, что 58-летний Александр Цекало и 28-летняя Дарина Эрвин посетили столичный клинический госпиталь, в котором появился на свет не один звездный наследник.

В Сети сразу же предположили, что недавно поженившаяся пара уже планирует стать родителями.

Несмотря на множество вопросов и просьб дать комментарий некоторое время знаменитости хранили молчание.

Кадр из инстаграм-историй Дарины Эрвин

Впрочем, 4 августа Дарина выложила в свой микроблог юмористическую картинку и дала фолловерам понять, что не находится в положении.

«Нам так весело от фейковых новостей», — прокомментировала избранница российского продюсера.

Впрочем, не все верят, что Цекало и Эрвин не планируют потомство. Внимательные подписчики уже давно замечают, что молодая женщина ретуширует фигуру на фото — вполне возможно, что она скрывает округлившийся живот.

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Напомним, Дарина и Александр поженились в начале весны, в скором времени после развода мужчины с третьей женой. Несмотря на то, что против союза высказывались многие близкие обоих супругов, Эрвин удалось найти общий язык с детьми мужа от предыдущего брака.