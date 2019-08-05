Маленькому сыну Оксаны Воеводиной понадобилась срочная помощь врачей

21 мая 26-летняя Оксана Воеводина впервые стала мамой. Победительница «Мисс Москвы 2015» родила сына Лео своему супругу, экс-правителю Малайзии Мухаммаду V.
Оксана лишь изредка комментирует слухи о личной жизни и до сих пор отрицает расставание с представителем королевской семьи.
4 августа в соцсетях королевы красоты появилось новое фото с маленьким сыном. Увы, снимок был сделан вовсе не по радостному поводу — 2-месячный мальчик сильно заболел.
Знаменитость сильно переживает за состояние сына — она даже призвала своих фолловеров помолиться за Лео.
Напомним, вот уже некоторое время Оксана вместе с сыном проживает в Подмосковье. По слухам, малыш родился именно здесь, а не на родине своего именитого отца.