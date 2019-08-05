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Маленькому сыну Оксаны Воеводиной понадобилась срочная помощь врачей

В конце июля первенцу Оксаны Воеводиной исполнилось два месяца. На днях с малышом случилась неприятность — он сильно простудился. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

21 мая 26-летняя Оксана Воеводина впервые стала мамой. Победительница «Мисс Москвы 2015» родила сына Лео своему супругу, экс-правителю Малайзии Мухаммаду V. 

Вот уже несколько недель в Сети обсуждается возможный развод знаменитостей, сыгравших свадьбу лишь в конце прошлого года. 

Оксана лишь изредка комментирует слухи о личной жизни и до сих пор отрицает расставание с представителем королевской семьи. 

Кадр из инстаграм-историй Оксаны Воеводиной
Кадр из инстаграм-историй Оксаны Воеводиной

4 августа в соцсетях королевы красоты появилось новое фото с маленьким сыном. Увы, снимок был сделан вовсе не по радостному поводу — 2-месячный мальчик сильно заболел. 

По словам Воеводиной, у ее наследника обнаружили серьезную ушную инфекцию. Крохе даже понадобилась помощь врачей «скорой помощи». 

Знаменитость сильно переживает за состояние сына — она даже призвала своих фолловеров помолиться за Лео. 

Напомним, вот уже некоторое время Оксана вместе с сыном проживает в Подмосковье. По слухам, малыш родился именно здесь, а не на родине своего именитого отца. 

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05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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