Маленькому сыну Оксаны Воеводиной понадобилась срочная помощь врачей

В конце июля первенцу Оксаны Воеводиной исполнилось два месяца. На днях с малышом случилась неприятность — он сильно простудился.

Оксана Воеводина с сыном

21 мая 26-летняя Оксана Воеводина впервые стала мамой. Победительница «Мисс Москвы 2015» родила сына Лео своему супругу, экс-правителю Малайзии Мухаммаду V.

Вот уже несколько недель в Сети обсуждается возможный развод знаменитостей , сыгравших свадьбу лишь в конце прошлого года.

Оксана лишь изредка комментирует слухи о личной жизни и до сих пор отрицает расставание с представителем королевской семьи.

Кадр из инстаграм-историй Оксаны Воеводиной

4 августа в соцсетях королевы красоты появилось новое фото с маленьким сыном. Увы, снимок был сделан вовсе не по радостному поводу — 2-месячный мальчик сильно заболел.

По словам Воеводиной, у ее наследника обнаружили серьезную ушную инфекцию. Крохе даже понадобилась помощь врачей «скорой помощи».

Знаменитость сильно переживает за состояние сына — она даже призвала своих фолловеров помолиться за Лео.

1 2 3 ... 10 Этой весной Оксана Воеводина впервые стала мамой

Напомним, вот уже некоторое время Оксана вместе с сыном проживает в Подмосковье. По слухам, малыш родился именно здесь, а не на родине своего именитого отца.