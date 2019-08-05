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21-летняя футболистка сборной России Анастасия Березина умерла во сне

В ночь с 3 на 4 августа скончалась российская футболистка Анастасия Березина. У 21-летней спортсменки остановилось сердце.
Анастасия Березина
Анастасия Березина

21-летняя Анастасия Березина, футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, умерла во сне. Об этом сообшила пресс-служба клуба.

Девушка умерла во сне от остановки сердца. «В нашей семье — огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. <…> Женский футбольный клуб ''Чертаново'' выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — гласит официальное заявление.

Березина была членом клуба 11 лет, за это время несколько раз выигрывала чемпионаты страны и проходила в финал Кубка. За сборную России до 19 лет она сыграла 15 матчей и забила восемь голов.

Анастасия Березина

Тренер «Чертаново» Сергей Лаврентьев уточнил изданию «Спорт-Экспресс», что Анастасия завершила профессиональную карьеру 2 года назад. «Когда она занималась у нас, она регулярно посещала медосмотры. Мы два раза в год проходим медицинские обследования. Серьезных нарушений выявлено не было, она была допущена до занятий футболом», — заявил он.

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05 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @chertanovowomen/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Снова девочка спортсменка, какой кошмар .

  • Всё таки спорт убивает...

  • Сколько же подобных случаев! Мамочки, подумайте 100 раз прежде чем отдавать своих детей в профессиональный спорт.

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