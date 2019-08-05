21-летняя футболистка сборной России Анастасия Березина умерла во сне

В ночь с 3 на 4 августа скончалась российская футболистка Анастасия Березина. У 21-летней спортсменки остановилось сердце.

Анастасия Березина

21-летняя Анастасия Березина, футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, умерла во сне. Об этом сообшила пресс-служба клуба.

Девушка умерла во сне от остановки сердца. «В нашей семье — огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. <…> Женский футбольный клуб ''Чертаново'' выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — гласит официальное заявление.

Березина была членом клуба 11 лет, за это время несколько раз выигрывала чемпионаты страны и проходила в финал Кубка. За сборную России до 19 лет она сыграла 15 матчей и забила восемь голов.

Тренер «Чертаново» Сергей Лаврентьев уточнил изданию «Спорт-Экспресс», что Анастасия завершила профессиональную карьеру 2 года назад. «Когда она занималась у нас, она регулярно посещала медосмотры. Мы два раза в год проходим медицинские обследования. Серьезных нарушений выявлено не было, она была допущена до занятий футболом», — заявил он.