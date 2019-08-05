Первая в истории Victoria’s Secret модель-трансгендер: что мы знаем о Валентине Сампайо, которая раньше была мужчиной

22-летняя Валентина Сампайо стала новым лицом Victoria's Secret. Модель не скрывает, что раньше была мужчиной и прошла через операцию по смене пола.

Валентина Сампайо

Бренд Victoria’s Secret часто подвергался критике — многие считали их моделей слишком худыми и одинаковыми (в век воинствующего бодипозитива это смело приравнивается к преступлению). А в прошлом году маркетинг-директор бельевой марки Эд Разек вообще негативно высказался о плюс-сайз моделях и трансгендерах. Мол, они «не вписываются в формат компании».

«Мы продаем наши вещи определенной аудитории, и модели, с которыми мы работаем, являются отражением этой концепции. Мы не можем работать для всех», — заявил он. Потом, конечно, пришлось извиняться, но ему мало кто поверил.

Валентина Сампайо

Компания провела работу над ошибками. Результат — заключение контракта с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо, которая никогда не скрывала, что была рождена мужчиной и поменяла пол.

Эффектная 22-летняя бразильянка много раз появлялась на страницах значимых глянцевых изданий, а два года назад стала первым трансгендером, попавшим на обложку Vogue. «Номинация Энони (британско-американская трансгендерная певица) на ''Оскар'', присуждение Кейтлин Дженнер премии ''Женщина года'' Glamour, успех сериала Transparent об отце семейства, который решился на трансгендерный переход, — всё это говорит о прогрессе и о том, что надежда есть. Но битва будет выиграна только в тот момент, когда трансгендер будет на обложке модного журнала и редактору не придется в своем письме читателям объяснять и комментировать такой выбор», — заявила главный редактор Эммануэль Альт.

Валентина признавалась, что сложнее всего ей было бороться с предрассудками. «Много раз мне говорили: ''Этот клиент не хочет трансгендера''. Каждый раз после такого заявления, я становилась еще сильнее и более сосредоточенной на борьбе с дискриминацией», — сказала Сампайо в интервью мексиканскому Elle, добавив, что она надеется, что скоро к трансгендерам будут относиться так же, как и к другим женщинам.