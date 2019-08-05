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Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА

Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу. Его армейские друзья не оставили без внимания этот факт.
Принц Гарри
Принц Гарри

Принц Гарри поддерживает Меган Маркл во всем, даже в ее желании выглядеть на все сто. Он ходит вместе с супругой на маникюр, педикюр и посещает СПА. Об этом изданию Express.co.uk рассказал инсайдер, близкий к герцогу и герцогине Сассекским. 

Аноним рассказал, что Гарри и Меган всегда останавливаются в отеле Coworth Park, когда приезжают в Аскот. Там супруги и наслаждаются оздоровительными процедурами, причем весьма недешевыми.

Если же у Сассексов нет возможности выехать из Фрогмор-хауса, чтобы посетить косметолога, они приглашают проверенных мастеров к себе домой.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

«Меган вызывает только тех специалистов, качеством работы которых осталась довольна. Гарри тоже любит педикюр и регулярно делает массаж, который помогает ему восстановиться после травм, полученных во время игры в поло», — поведал аноним. На прошлой неделе любовь к аккуратным ногтям сыграла с внуком королевы злую шутку.

Принц Гарри побывал в элитном «лагере» для миллионеров на Сициллии Google Camp. Там он побеседовал с собравшимися об изменении климата, причем сделал это босиком. Вот все и увидели его аккуратный и явно недавно сделанный педикюр.

Друзья Гарри по военной службе пришли от этой новости в полнейший восторг и долго хихикали над принцем. «Он всегда был настоящим мужиком — не следил за одеждой, любил выпить и не парился о том, как выглядит. Раньше он просто рассмеялся бы, если бы кто-то предложил ему педикюр… Теперь он ратует за спасение мира, не курит и не пьет», — передают слова приятелей герцога Сассекского The Sun.

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05 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Теперь он мистер Маркл, надо соотвествовать)))))

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