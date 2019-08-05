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Он не такой как все: Крис Мартин весело проводит время с Дакотой Джонсон, с которой расстался два месяца назад

В июне этого года 29-летняя Дакота Джонсон и 42-летний Крис Мартин объявили о расставании, а спустя два месяца в Сети заговорили об их воссоединении. Похоже, влюбленные собираются побороться за отношения и дать друг другу второй шанс.
Дакота Джонсон и Крис Мартин
Дакота Джонсон и Крис Мартин

Крис Мартин и Дакота Джонсон были одной из самых интересных пар западного шоу-бизнеса. Отношения актрисы и музыканта продлились два года, и друзья влюбленных были уверены, что дело идет к свадьбе. Знаменитости даже сделали парные татуировки.

Тем не менее, 15 июня 2019-го года стало известно, что Дакота и Крис приняли решение расстаться.

Неизвестно, что послужило причиной разрыва. Даже друзья и родственники знаменитостей не понимали, что происходит: «Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда выглядели счастливыми. Ходили разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех». 

Новый совместный снимок Криса Мартина и Дакоты Джонсон
Новый совместный снимок Криса Мартина и Дакоты Джонсон

Однако не спешите расстраиваться! Похоже, размолвка между звездами была недолгой: на днях Джонсон и Мартина застукали вместе. Экс-влюбленные как ни в чем не бывало веселились на вечеринке в Лос-Анджелесе, состоявшейся после премьерного показа фильма Covers, в котором снималась Дакота. 

2 августа Крис прибыл на афтерпати к Дакоте. Экс-возлюбленные мило болтали и не прятались от фотокамер.

Снимки с той вечеринки мгновенно облетели Сеть, однако поклонники сомневаются, что Джонсон и Мартин неожиданно воссоединились. Сами знаменитости тоже не спешат комментировать слухи.

Источник, близкий к паре, утверждает, что Дакота и Крис решили дать друг другу еще один шанс. «Они планируют провести остаток лета вместе», — уверенно заявил инсайдер.

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05 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Дакота Джонсон, Крис Мартин

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