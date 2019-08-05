Он не такой как все: Крис Мартин весело проводит время с Дакотой Джонсон, с которой расстался два месяца назад

Крис Мартин и Дакота Джонсон были одной из самых интересных пар западного шоу-бизнеса. Отношения актрисы и музыканта продлились два года, и друзья влюбленных были уверены, что дело идет к свадьбе. Знаменитости даже сделали парные татуировки.
Неизвестно, что послужило причиной разрыва. Даже друзья и родственники знаменитостей не понимали, что происходит: «Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда выглядели счастливыми. Ходили разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех».
Однако не спешите расстраиваться! Похоже, размолвка между звездами была недолгой: на днях Джонсон и Мартина застукали вместе. Экс-влюбленные как ни в чем не бывало веселились на вечеринке в Лос-Анджелесе, состоявшейся после премьерного показа фильма Covers, в котором снималась Дакота.
Снимки с той вечеринки мгновенно облетели Сеть, однако поклонники сомневаются, что Джонсон и Мартин неожиданно воссоединились. Сами знаменитости тоже не спешат комментировать слухи.
Источник, близкий к паре, утверждает, что Дакота и Крис решили дать друг другу еще один шанс. «Они планируют провести остаток лета вместе», — уверенно заявил инсайдер.