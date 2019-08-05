Директор Анны Банщиковой прокомментировал информацию о ее разводе с мужем

Совсем недавно в СМИ появилась новость о скором разводе Анны Банщиковой и Всеволода Шаханова. Woman.ru пообщался с представителем актрисы и узнал, как на самом деле обстоят дела.

Всеволод Шаханов и Анна Банщикова

5 августа журналистам стало известно, что Анна Банщикова решила развестись со своим мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым. Пара, напомним, воспитывает троих детей.

По сообщениям разных изданий, в расставании были виноваты оба супруга.

Одни писали, что Шаханов пытался погасить свои долги тайком от жены. Другие делали акцент на том, что Банщикова не была верна супругу.

На связь с Woman.ru вышел директор Анны Ян Трунцев, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.

По словам представителя звезды, информация о расставании супругов не соответствует действительности.

«У Анны с Всеволодом хорошие отношения. Совсем недавно он приезжал с детьми к ней в Геленджик, был на съемочной площадке нового фильма, в котором она снимается. Это подтвердит любой участник съемочной группы», — поведал Трунцев.

1 2 3 ... 10 Недавно появилась информация о возможном разводе Анны Банщиковой и Всеволода Шаханова

Кроме того, директор актрисы опроверг информацию и о ее измене первому мужу Максиму Леонидову, про которую сегодня тоже вспоминали в Сети. «Слухи распускают злые языки и завистники. Про Леонидова и нее говорят подобное уже несколько лет. Банщикова много раз в интервью это опровергала и повторять снова не собирается», — подытожил Трунцев.