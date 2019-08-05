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Директор Анны Банщиковой прокомментировал информацию о ее разводе с мужем

Совсем недавно в СМИ появилась новость о скором разводе Анны Банщиковой и Всеволода Шаханова. Woman.ru пообщался с представителем актрисы и узнал, как на самом деле обстоят дела. 
Анна Банщикова
Всеволод Шаханов и Анна Банщикова

5 августа журналистам стало известно, что Анна Банщикова решила развестись со своим мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым. Пара, напомним, воспитывает троих детей. 

По сообщениям разных изданий, в расставании были виноваты оба супруга. 

Одни писали, что Шаханов пытался погасить свои долги тайком от жены. Другие делали акцент на том, что Банщикова не была верна супругу. 

Анна Банщикова
 

На связь с Woman.ru вышел директор Анны Ян Трунцев, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.

По словам представителя звезды, информация о расставании супругов не соответствует действительности. 

«У Анны с Всеволодом хорошие отношения. Совсем недавно он приезжал с детьми к ней в Геленджик, был на съемочной площадке нового фильма, в котором она снимается. Это подтвердит любой участник съемочной группы», — поведал Трунцев.

  • Анна Банщикова
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    Недавно появилась информация о возможном разводе Анны Банщиковой и Всеволода Шаханова
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Кроме того, директор актрисы опроверг информацию и о ее измене первому мужу Максиму Леонидову, про которую сегодня тоже вспоминали в Сети. «Слухи распускают злые языки и завистники. Про Леонидова и нее говорят подобное уже несколько лет. Банщикова много раз в интервью это опровергала и повторять снова не собирается», — подытожил Трунцев. 

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05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @banshikova_anna/Instagram
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Анна Банщикова

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