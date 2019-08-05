Директор Анны Банщиковой прокомментировал информацию о ее разводе с мужем

5 августа журналистам стало известно, что Анна Банщикова решила развестись со своим мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым. Пара, напомним, воспитывает троих детей.
Одни писали, что Шаханов пытался погасить свои долги тайком от жены. Другие делали акцент на том, что Банщикова не была верна супругу.
На связь с Woman.ru вышел директор Анны Ян Трунцев, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.
«У Анны с Всеволодом хорошие отношения. Совсем недавно он приезжал с детьми к ней в Геленджик, был на съемочной площадке нового фильма, в котором она снимается. Это подтвердит любой участник съемочной группы», — поведал Трунцев.
Кроме того, директор актрисы опроверг информацию и о ее измене первому мужу Максиму Леонидову, про которую сегодня тоже вспоминали в Сети. «Слухи распускают злые языки и завистники. Про Леонидова и нее говорят подобное уже несколько лет. Банщикова много раз в интервью это опровергала и повторять снова не собирается», — подытожил Трунцев.