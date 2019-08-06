Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили годовщину расставания

11 августа 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что решила развестись со своим супругом Владом Соколовским, которому меньше года назад родила дочь. Причиной этому стали многочисленные измены мужчины.
Впрочем, со временем певица примирилась с уже бывшим мужем и спокойно начала говорить о разводе. На днях она призналась, что на самом деле они с Владом расстались примерно за неделю до ее официального заявления в Сети.
Удивительно, но экс-возлюбленные решили отметить первую годовщину разрыва. Вот так праздник! В этот день к ним присоединился и отец Риты, которому она помогает избавиться от многолетней алкогольной зависимости.
Долгое время Дакота не общалась ни со своим отцом, ни с Соколовским. Теперь же звезда нашла в себе силы быть счастливой, находясь рядом с мужчинами, причинившими ей немало страданий.
«Я люблю своего отца, люблю отца своего ребенка. Люблю как людей. Люблю как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Я просто буду рядом с ними. Всегда», — подытожила молодая женщина.