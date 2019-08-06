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Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили годовщину расставания

Развод Дакоты и Соколовского в прошлом году для многих стал большой неожиданностью. Впрочем, еще большим сюрпризом для поклонников артистов оказалось то, что они решили отметить первую годовщину своего разрыва. 
Влад Соколовский, Рита Дакота
Влад Соколовский и Рита Дакота

11 августа 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что решила развестись со своим супругом Владом Соколовским, которому меньше года назад родила дочь. Причиной этому стали многочисленные измены мужчины.

Общественность была поражена — разве могло найтись место предательству в семье, претендующей на звание идеальной?

Впрочем, со временем певица примирилась с уже бывшим мужем и спокойно начала говорить о разводе. На днях она призналась, что на самом деле они с Владом расстались примерно за неделю до ее официального заявления в Сети. 

Удивительно, но экс-возлюбленные решили отметить первую годовщину разрыва. Вот так праздник! В этот день к ним присоединился и отец Риты, которому она помогает избавиться от многолетней алкогольной зависимости. 

«Этот год научил меня слишком многому. Но главное, чему он научил меня — это любви. Без осуждений, без обвинений, без попыток переделать, без созависимости, без горечи, в полном принятии и в возможности увидеть совершенство в несовершенности», — написала в микроблоге знаменитость. 

Долгое время Дакота не общалась ни со своим отцом, ни с Соколовским. Теперь же звезда нашла в себе силы быть счастливой, находясь рядом с мужчинами, причинившими ей немало страданий.

«Я люблю своего отца, люблю отца своего ребенка. Люблю как людей. Люблю как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Я просто буду рядом с ними. Всегда», — подытожила молодая женщина. 

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06 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ritadakota, @vs20/Instagram
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Рита Дакота, Влад Соколовский, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну а почему Дакоте не любить Соколовского или своего отца?Хайпанула она на разводе и на пагубном пристрастии своего родителя, из никому неизвестной певицы стала практически "звездой", переехала из каморки за МКАД в 5-комнатную квартиру в центре, так почему бы не "полюбить"?

  • Короче говоря, брехуны они оба. Как и предполагалось с самого начала этого хайпа. Поздравляю вас, господа, соврамши (с)

  • Сначала прочитав, заголовок подумала, какая хорошая идея - встретиться с бывшим и отметить момент расставания, как этап начала чего-то нового, как возможность с открытым сердцем распрощаться с прошлым, и продолжить жить дальше уже в других статусах, своими жизнями, заботясь о дочери. Но прочитав всю статью, поняла, никакого там прощания/прощения нет, а болезненная созависимость, сдобренная эзотерической философией..

  • Гость

    Короче говоря, брехуны они оба. Как и предполагалось с самого начала этого хайпа. Поздравляю вас, господа, соврамши (с)

    Непонятно только, что Соколовский выиграл от этого хайпа?Или ему нравится в ... купаться и читать гадости в инсте, что ...?

  • Оууу..теперь еще 20 интервью раздадут на эту тему. Мы близкие родные духовные космические возвышенные любим друг друга высшей неземной любовью но мы не вместе и бла-бла. Пяток лет мозги людям морочили своим идеальным браком, потом столько грязи земной зато вылилось, и измены и дележ имущества и оскорбление родителей - все оказалось очень невозвышенно, теперь еще пять лет будут морочить людям головы своим идеальными постразводными отношениями. Жесть какая-то. Походу Дакота решила просто бывшего держать про запас , а Соколовский пластилин, как сомнешь - такую форму и примет. Каблук иначе

  • А что это она с ногами залезла на детские качели? Сесть нормально нельзя, не помещается что ли?

  • Никогда не верила в версию, что этот развод - пиар Риты (уж очень он был грязный)... а теперь начинаю сомневаться.

  • Не верю что они развелись. Соколовский на фоне Дакоты ребёнок невинный по поведению, тоже не могу понять что он выиграл. Позорная история.

  • Соколовский прямо мазохист какой-то.Нравится ему, когда его помоями обливают и его родителей оскорбляют.А Дакота выжала из этого брака-развода всё, что могла да ещё и "старого" любовника сохранила, приправив псевдофилософскими рассуждениями.Молодец)

  • В который раз поражаюсь, какая Дакота хваткая и расчётливая баба и квартира, и карьера, и спортсмен-любовник, и бывший муж)Своего не упустит)

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