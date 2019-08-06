Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили годовщину расставания

Развод Дакоты и Соколовского в прошлом году для многих стал большой неожиданностью. Впрочем, еще большим сюрпризом для поклонников артистов оказалось то, что они решили отметить первую годовщину своего разрыва.

Влад Соколовский и Рита Дакота

11 августа 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что решила развестись со своим супругом Владом Соколовским, которому меньше года назад родила дочь. Причиной этому стали многочисленные измены мужчины.

Общественность была поражена — разве могло найтись место предательству в семье, претендующей на звание идеальной?

Впрочем, со временем певица примирилась с уже бывшим мужем и спокойно начала говорить о разводе. На днях она призналась, что на самом деле они с Владом расстались примерно за неделю до ее официального заявления в Сети.

Удивительно, но экс-возлюбленные решили отметить первую годовщину разрыва. Вот так праздник! В этот день к ним присоединился и отец Риты, которому она помогает избавиться от многолетней алкогольной зависимости.

«Этот год научил меня слишком многому. Но главное, чему он научил меня — это любви. Без осуждений, без обвинений, без попыток переделать, без созависимости, без горечи, в полном принятии и в возможности увидеть совершенство в несовершенности», — написала в микроблоге знаменитость.

Долгое время Дакота не общалась ни со своим отцом, ни с Соколовским. Теперь же звезда нашла в себе силы быть счастливой, находясь рядом с мужчинами, причинившими ей немало страданий.

1 2 3 ... 10 Рита Дакота отметила первую годовщину расставания с мужем

«Я люблю своего отца, люблю отца своего ребенка. Люблю как людей. Люблю как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Я просто буду рядом с ними. Всегда», — подытожила молодая женщина.