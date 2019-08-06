СМИ: вдова Децла отказывается проводить ДНК-экспертизу сына, чем сильно смущает семью рэпера

Вот уже несколько месяцев Александр Толмацкий пытается наладить отношения с семьей своего погибшего сына Децла. Впрочем, вдова рэпера по-прежнему не хочет иметь ничего общего с родственниками и отказывается от обязательных процедур, связанных с получением наследства.

Децл

3 февраля не стало 35-летнего рэпера Децла. Артист скончался от сердечного приступа сразу после концерта в одном из ночных клубов Ижевска. Врачам не удалось его спасти.

Долгие годы рэпер не общался со своим отцом, продюсером Александром Толмацким, который ушел от жены к ровеснице сына.

Казалось бы, горе должно сплотить семью. Толмацкий-старший пытался примириться с вдовой сына и 14-летним внуком Антонием и даже начать оказывать им финансовую помощь. Впрочем, Юлия Толмацкая по-прежнему игнорирует родственника погибшего мужа и даже пытается рассмотреть угрозу в его действиях.

Ко всему прочему, женщина отказывается официально доказать, что Антоний является сыном звезды. Из-за этого подросток может остаться без наследства.

«При жизни Кирилл мог сам признать его сыном. А теперь нужно проводить генетическую экспертизу, обязательно через суд. Но Юля не стала ничего делать. Мотивировала тем, что мы якобы таким образом хотим отобрать у нее ребенка», — рассказал Александр в интервью «Экспресс-газете».

По словам Толмацкого, раньше женщина не хотела вписывать Децла в свидетельство о рождении сына, чтобы удержать его рядом с собой — она угрожала, что не даст музыканту видеться с наследником, если он ее бросит.



У семьи рэпера уже имеются сомнения насчет того, действительно ли Антоний является сыном Кирилла — иначе зачем ей так упорно отказываться от проведения ДНК-теста?

1 2 3 ... 10 Александр Толмацкий по-прежнему пытается наладить отношения с семьей сына

«Тони совсем не похож на отца. Вот мой сын Федя — одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства. Разумеется, для нас с Ирой (матерью Децла — прим. Woman.ru) это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком», — поведал продюсер.

