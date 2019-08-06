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СМИ: вдова Децла отказывается проводить ДНК-экспертизу сына, чем сильно смущает семью рэпера

Вот уже несколько месяцев Александр Толмацкий пытается наладить отношения с семьей своего погибшего сына Децла. Впрочем, вдова рэпера по-прежнему не хочет иметь ничего общего с родственниками и отказывается от обязательных процедур, связанных с получением наследства. 
Кирилл Толмацкий (Децл)
Децл

3 февраля не стало 35-летнего рэпера Децла. Артист скончался от сердечного приступа сразу после концерта в одном из ночных клубов Ижевска. Врачам не удалось его спасти. 

Долгие годы рэпер не общался со своим отцом, продюсером Александром Толмацким, который ушел от жены к ровеснице сына. 

Казалось бы, горе должно сплотить семью. Толмацкий-старший пытался примириться с вдовой сына и 14-летним внуком Антонием и даже начать оказывать им финансовую помощь. Впрочем, Юлия Толмацкая по-прежнему игнорирует родственника погибшего мужа и даже пытается рассмотреть угрозу в его действиях. 

Кирилл Толмацкий (Децл)
 

Ко всему прочему, женщина отказывается официально доказать, что Антоний является сыном звезды. Из-за этого подросток может остаться без наследства.

«При жизни Кирилл мог сам признать его сыном. А теперь нужно проводить генетическую экспертизу, обязательно через суд. Но Юля не стала ничего делать. Мотивировала тем, что мы якобы таким образом хотим отобрать у нее ребенка», — рассказал Александр в интервью «Экспресс-газете».

По словам Толмацкого, раньше женщина не хотела вписывать Децла в свидетельство о рождении сына, чтобы удержать его рядом с собой — она угрожала, что не даст музыканту видеться с наследником, если он ее бросит.

У семьи рэпера уже имеются сомнения насчет того, действительно ли Антоний является сыном Кирилла — иначе зачем ей так упорно отказываться от проведения ДНК-теста?

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    Александр Толмацкий по-прежнему пытается наладить отношения с семьей сына
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«Тони совсем не похож на отца. Вот мой сын Федя — одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства. Разумеется, для нас с Ирой (матерью Децла — прим. Woman.ru) это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком», — поведал продюсер. 

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06 августа 2019
Текст Александра Борисова
Теги

Кирилл Толмацкий (Децл)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что за чушь он несет?? Ни один суд в мире у нормальной матери сына не отнимает. А если требуется мать лишить прав, то экспертиза делается в судебном порядке. Мать не обязана доказывать постороннему человеку, кто отец ее ребенка . Тем более, что ей не нужно наследство, а бабка давно замки сменила. Правильно делает, что держится подальше от этого фрискаса-2

  • Все как с Фриске, там внук не пойми от кого, тут тоже обожаемый внучек не от сына. Толмацкий хоть бы что то новое придумал, тырит у Владимира Фриске все идеи для хайпа)

  • 1. Сами не несите бред, причём тут бабка? Наследство не ее, а ее сына, могла бы пойти на встречу ради него. Там есть, что получить.

  • Она не Толмацкая, а Киселева, а вы ее упорно подписываете Юлия Толмацкая. Их брак не был официально зарегистрирован.

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