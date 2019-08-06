Прощальный подарок: как смерть любимой собаки Дженнифер Энистон смогла вернуть мир в ее отношения с Джастином Теру

2018-й. В середине февраля в жизни 49-летней Дженнифер Энистон произошло поворотное расставание — актриса снова пополнила ряды голливудских холостячек. Вместе с Джастином Теру они прожили порядка семи лет, и Джен была уверена, что после болезненной «ошибки» — брака с Брэдом Питтом — наконец нашла героя своего романа.
Теру якобы чувствовал, что сердце Энистон все еще пронизано любовью к Питту, а сам мужчина оказался вовсе не таким светлым, каким желала его видеть супруга.
Экс-влюбленные не хотели повторять ошибки прошлого, и, опережая желтую прессу, объявили: мы разводимся… но остаемся друзьями. Это стало вторым заблуждением Дженнифер: хорошие отношения с Джастином ей сохранить не удалось.
Теру пытался переманить на свою сторону не только общественность, но и близких экс-супруги. В браке с Джен он предпочитал оставаться в стороне и не проявлял желание сближаться с ее друзьями, однако после развода встречался с ними, пока Джен не было рядом.
Казалось бы, эта история никогда не закончится: потерявший популярность Теру активно хайпил на интимной жизни со знаменитой «брошенкой» Энистон, а звезда «Друзей» не привыкла давать отпор, а потому была беззащитна и безоружна. Несмотря на годы психотерапии у мировых специалистов она — как было и в случае с Питтом — предпочла «залечь на дно».
С тех пор экс-супруги не общались, а их отношения ограничивались сводками газетных заголовков. Ни телефонных разговоров, ни e-mail сообщений, ни встреч — судя по всему, Дженнифер хотелось поскорее забыть еще один болезненный развод, в котором все снова пошло наперекосяк.
Ее история заслуживает особого внимания. Шел 2006-й. После скандального расставания Дженнифер Энистон и Брэда Питта прошло двенадцать месяцев. Опустошенная актриса, измученная вниманием прессы, унизительными таблоидами и успехом «секс-бомбы» Анджелины Джоли, посещает один из американских приютов домашних животных.
Там, среди десяток клеток с брошенными собаками и кошками, Джен замечает белоснежного щенка немецкой овчарки… Домой Энистон возвращается не одна: с тех пор ее постоянно сопровождает новая подруга, которую актриса назвала в честь легендарной кантри-певицы Долли Партон.
Вероятно, овчарка Долли смогла помочь сломленной Джен и разделила с ней тяжелое восстановление после развода. Друзья актрисы сообщали, что после встречи с этой белоснежной умницей и красавицей Энистон стало заметно лучше
И хотя Дженнифер пока не удалось стать матерью, вместе с Джастином они завели троих «детей» — именно так супруги ласково называли своих собак, составивших компанию уже взрослой Долли.
Знала ли Дженнифер, что именно та немецкая овчарка, которую она случайно заметила в одном из приютов 13 лет назад, вернет ей спокойствие после второго развода и «исцелит» отношения с экс-супругом? Да, это был прощальный подарок Долли — Энистон и Теру, возможно, так бы и не встретились, если бы не привязанность к собаке, ставшей их «ребенком».
Позже Джастин написал в своем Инстаграме: «Сегодня на закате мы простились с умершим после героической битвы нашим храбрым защитником — Долли. Она опустила, наконец, свои щит и меч. Ее будет нам всем очень не хватать…».
Друзья Дженнифер рассказали, что именно Долли стала причиной, по которой экс-супруги простили друг друга. Собака болела на протяжении двух месяцев, и все это время Джен и Джастин созванивались, позабыв о размолвках. Теру, которого нередко обвиняли в лицемерии, понял, что в скором времени может навсегда потерять «ребенка» — и это стало поворотным осознанием в этой истории.
Джастин перестал распространять про Дженнифер сплетни, благодаря этому экс-супругам удалось поговорить и отпустить друг друга — на этот раз без упреков и боли. Друзья актрисы признались, что после той встречи на похоронах Энистон стала спокойнее и увереннее в себе.
В этот год жизнь преподнесла ей много инсайтов: источники сообщали, что по инициативе Бреда Питт в июне у экс-супругов состоялся разговор, в котором актер признался, что сожалеет об их разводе. А спустя два месяца Джен удалось примириться и с другим бывшим.
Друзья Энистон уверены, что пока актриса не готова к новым отношениям. Ей нужно время, чтобы разобраться в себе и понять, чего же она хочет на самом деле, и к чему — или кому — стремиться.
В интервью американскому журналу Grazia Дженнифер признавалась, что не захотела оставаться в браке, основанном на страхе. «Я боялась остаться одной. Боялась не найти сил на то, чтобы справиться с этим и выжить. Продолжать подобные отношения — значит вредить самому себе. Теперь я поняла, что не нуждаюсь в мужчине, чтобы чувствовать себя счастливой», — заявила Энистон.