Прощальный подарок: как смерть любимой собаки Дженнифер Энистон смогла вернуть мир в ее отношения с Джастином Теру

Дженнифер Энистон и Джастин Теру, несмотря на попытки сохранить теплые отношения, расстались совсем не на дружеской ноте. Неизвестно, как долго продолжались бы взаимные обиды, если бы не смерть их собаки Долли.

Дженнифер Энистон

2018-й. В середине февраля в жизни 49-летней Дженнифер Энистон произошло поворотное расставание — актриса снова пополнила ряды голливудских холостячек. Вместе с Джастином Теру они прожили порядка семи лет, и Джен была уверена, что после болезненной «ошибки» — брака с Брэдом Питтом — наконец нашла героя своего романа.

В конце 2018-го Дженнифер и Джастин поняли, что играть в идеальную семью — живущую в большом светлом доме с любимыми собаками, которых они ласково называли «детьми» — у них не выходит.

Теру якобы чувствовал, что сердце Энистон все еще пронизано любовью к Питту, а сам мужчина оказался вовсе не таким светлым, каким желала его видеть супруга.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Экс-влюбленные не хотели повторять ошибки прошлого, и, опережая желтую прессу, объявили: мы разводимся… но остаемся друзьями. Это стало вторым заблуждением Дженнифер: хорошие отношения с Джастином ей сохранить не удалось.



Неизвестно, что двигало Теру, когда, едва оправившись от развода, он принялся обнажать факты их совместной с Энистон жизни на весь мир. Интервью о «разрывающих сердце» подробностях расставания, лицемерие на камеру и попытка выставить себя «брошенным героем» — все это горячо осуждали друзья Дженнифер, а вот сама актриса деликатно хранила молчание.

Теру пытался переманить на свою сторону не только общественность, но и близких экс-супруги. В браке с Джен он предпочитал оставаться в стороне и не проявлял желание сближаться с ее друзьями, однако после развода встречался с ними, пока Джен не было рядом.

Дженнифер Энистон

Казалось бы, эта история никогда не закончится: потерявший популярность Теру активно хайпил на интимной жизни со знаменитой «брошенкой» Энистон, а звезда «Друзей» не привыкла давать отпор, а потому была беззащитна и безоружна. Несмотря на годы психотерапии у мировых специалистов она — как было и в случае с Питтом — предпочла «залечь на дно».

Дженнифер Энистон

С тех пор экс-супруги не общались, а их отношения ограничивались сводками газетных заголовков. Ни телефонных разговоров, ни e-mail сообщений, ни встреч — судя по всему, Дженнифер хотелось поскорее забыть еще один болезненный развод, в котором все снова пошло наперекосяк.

Спустя год — 30 июля 2019-го — у Теру и Энистон все же произошла очная ставка. Актеры вынуждены были встретиться на похоронах любимой собаки Долли, с которой Дженнифер не расставалась на протяжении 13 лет.

Ее история заслуживает особого внимания. Шел 2006-й. После скандального расставания Дженнифер Энистон и Брэда Питта прошло двенадцать месяцев. Опустошенная актриса, измученная вниманием прессы, унизительными таблоидами и успехом «секс-бомбы» Анджелины Джоли, посещает один из американских приютов домашних животных.

Дженнифер Энистон с Долли

Там, среди десяток клеток с брошенными собаками и кошками, Джен замечает белоснежного щенка немецкой овчарки… Домой Энистон возвращается не одна: с тех пор ее постоянно сопровождает новая подруга, которую актриса назвала в честь легендарной кантри-певицы Долли Партон.

Долли

Вероятно, овчарка Долли смогла помочь сломленной Джен и разделила с ней тяжелое восстановление после развода. Друзья актрисы сообщали, что после встречи с этой белоснежной умницей и красавицей Энистон стало заметно лучше

Бок о бок с Долли актриса совершала исцеление, училась вновь доверять миру, вместе с собакой же она приняла в свой дом нового мужчину — Джастина Теру. Тот оказался любителем животных, и это подкупило Джен, несмотря на имеющиеся разногласия (Теру не стремился оформлять отношения официально, не хотел покидать родной Нью-Йорк, да и вообще слыл гулякой и весельчаком).

И хотя Дженнифер пока не удалось стать матерью, вместе с Джастином они завели троих «детей» — именно так супруги ласково называли своих собак, составивших компанию уже взрослой Долли.

«Дети» Джастина Теру и Дженнифер Энистон

Знала ли Дженнифер, что именно та немецкая овчарка, которую она случайно заметила в одном из приютов 13 лет назад, вернет ей спокойствие после второго развода и «исцелит» отношения с экс-супругом? Да, это был прощальный подарок Долли — Энистон и Теру, возможно, так бы и не встретились, если бы не привязанность к собаке, ставшей их «ребенком».

2019-й. Самый конец июля. В ярко-красных лучах закатного солнца лежит Долли, усыпанная розовыми лепестками цветов. Джастин и Дженнифер впервые встретились спустя год слухов и скандальных интервью. Сейчас им не до выяснения отношений: они пришли проститься с любимым членом семьи, с которым прожили вместе многие годы.

Позже Джастин написал в своем Инстаграме: «Сегодня на закате мы простились с умершим после героической битвы нашим храбрым защитником — Долли. Она опустила, наконец, свои щит и меч. Ее будет нам всем очень не хватать…».



Джастин Теру и Дженнифер Энистон держатся за руки на похоронах Долли

Друзья Дженнифер рассказали, что именно Долли стала причиной, по которой экс-супруги простили друг друга. Собака болела на протяжении двух месяцев, и все это время Джен и Джастин созванивались, позабыв о размолвках. Теру, которого нередко обвиняли в лицемерии, понял, что в скором времени может навсегда потерять «ребенка» — и это стало поворотным осознанием в этой истории.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Джастин перестал распространять про Дженнифер сплетни, благодаря этому экс-супругам удалось поговорить и отпустить друг друга — на этот раз без упреков и боли. Друзья актрисы признались, что после той встречи на похоронах Энистон стала спокойнее и увереннее в себе.

Развод с Теру подтолкнул ее к усиленной работе над собой: она взяла курс на духовный рост и внутреннее развитие, задалась целью стать «лучшей версией себя». Возможно, свою роль сыграл не только кризис в отношениях, но и переход очередного рубежа — не забывайте, что в феврале Энистон исполнилось 50.

В этот год жизнь преподнесла ей много инсайтов: источники сообщали, что по инициативе Бреда Питт в июне у экс-супругов состоялся разговор, в котором актер признался, что сожалеет об их разводе. А спустя два месяца Джен удалось примириться и с другим бывшим.

Дженнифер Энистон

Друзья Энистон уверены, что пока актриса не готова к новым отношениям. Ей нужно время, чтобы разобраться в себе и понять, чего же она хочет на самом деле, и к чему — или кому — стремиться.



1 2 3 ... 10 Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в 2011-м

В интервью американскому журналу Grazia Дженнифер признавалась, что не захотела оставаться в браке, основанном на страхе. «Я боялась остаться одной. Боялась не найти сил на то, чтобы справиться с этим и выжить. Продолжать подобные отношения — значит вредить самому себе. Теперь я поняла, что не нуждаюсь в мужчине, чтобы чувствовать себя счастливой», — заявила Энистон.