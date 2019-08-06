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Война или мир? Как на самом деле королевский двор относится к выходкам «самостоятельной» Меган Маркл

Герцогиня Сассекская закатывает вечеринки за океаном, не поставив в известность Елизавету II, продвигает либеральные ценности, которые идут в разрез с сохраняющей нейтралитет Короной... Давайте узнаем, как на самом деле относится к выходкам герцогини Сассекской британский двор.
Меган Маркл
Меган Маркл

Меган Маркл никогда не жаловалась на популярность, а за год семейной жизни с принцем Гарри, кажется, и вовсе привыкла к постоянному вниманию общественности. Помимо народного мнения на жизнь герцогини Сассекской влияют и более значимые фигуры — дворцовые консультанты и члены королевской семьи во главе с Елизаветой II. 

Источники полагали, что сентябрьский выпуск британского Vogue, который Меган Маркл создала с командой журнала, наделал шума в Букингемском дворце. Сообщалось, что Елизавета II негативно отнеслась к либеральным взглядам невестки.

Действительно, члены королевской семьи обязаны сохранять политический нейтралитет и не высказывать поддержку тому или иному социальному движению. Герцогиня Сассекская же настаивает на переменах, необходимых обществу — и не побоялась заявить об этом на весь мир со страниц глянца.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Супруг горячо поддержал Меган Маркл. Принц Гарри не только одобрил желание жены быть услышанной и рассказать о значимых проблемах современного общества, но и сам принял участие в создании сентябрьского номера. Он встретился с известным антропологом Джейн Гудолл и записал интервью, в котором решительно высказался о проблемах экологии.

Не остался в стороне и принц Чарльз. По сообщению источников, он с самого начала покровительствовал Меган Маркл и заступился за нее после выхода этого исторического номера Vogue.

«Принц Чарльз всегда поддерживал Меган, он любит и понимает свою невестку. Он с уважением относится к филантропии и активизму герцогини Сассекской и неоднократно давал понять, что всегда будет на ее стороне», — сообщил источник британскому журналу Grazia. 

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и принц Чарльз
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и принц Чарльз

Оказалось, Меган ценит и принимает поддержку членов королевской семьи. Пресса регулярно критикует герцогиню Сассекскую за излишнее свободомыслие, однако жена принца Гарри уже давно прислушивается к мнению королевских экспертов. 

При создании сентябрьского номера Vogue Меган Маркл предварительно отправляла все материалы на оценку дворцовым консультантам, которые проверяли и вычитывали содержимое статей. 

Так что ни о каком своеволии речи идти не может. Напротив, Маркл чутко прислушивалась к советам «старших» и с готовностью обсуждала необходимые изменения в статьях и подаче материала.

Меган Маркл и Елизавета II
Меган Маркл и Елизавета II

А что же королева? Источники, близкие к Букингему, уверены — никакого конфликта и «напряжения в отношениях», о которых так активно пишут в СМИ, между Елизаветой II и герцогиней Сассекской нет и не было. 

Меган Маркл провела свой день рождения вместе с семьей за тихим ужином, а компанию им составила Елизавета II. Ее Величество всегда рада общению с невесткой и не торопится ее критиковать.

«Королева Елизавета не из тех, кто будет тащить человека в дискуссию или читать нотации. Скорее, она обсудит деликатный вопрос наедине, в дружеской и доверительной атмосфере. Ее Высочество всегда готова поговорить с Меган Маркл тет-а-тет и дать ей дельный совет», — сообщили инсайдеры.

Пресса рада заметному улучшению отношений Меган Маркл с королевским двором и одобряет стремление герцогини Сассекской к сотрудничеству.

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06 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II, Принц Чарльз

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Что в волосами у Меган на 4-м фото сверху "Меган Маркл и Елезавета II "(Меган в бежевом платье, а Елезавета в зеленом пальто)? Такое ощущение ,что у Герцогини Сассекской проплешины на макушке или неудачное наращивание.

  • Помнится, косяком шли статьи об "Игре престолов" и об актерах. Так там разнообразие. А тут все ясно:Меган выдвинули, и никак не могут задвинуть обратно.

  • Ой, блин, открытие...

  • "Ее Высочество всегда готова поговорить с Меган Маркл тет-а-тет и дать ей дельный совет», — сообщили инсайдеры. Ага... Ее ВЕЛИЧЕСТВО королева Елизавета! Высочества - все прочие дворцовые инстаграмщицы. Это раз. Во-вторых, зовут "инсайдера" таки не Сара Лэтхем?

  • Гость

    Что в волосами у Меган на 4-м фото сверху "Меган Маркл и Елезавета II "(Меган в бежевом платье, а Елезавета в зеленом пальто)? Такое ощущение ,что у Герцогини Сассекской проплешины на макушке или неудачное наращивание.

    У лба волосы более уязвимые, поэтому не выдержали выпрямление, отсюда и проплешины. У многих африканок такая проблема, безжалостно вытягивают волосы с детства, и с возрастом начинают возникать залысины, лоб становится больше и больше, а волосы все реже и реже. Поэтому и носят парики

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