Война или мир? Как на самом деле королевский двор относится к выходкам «самостоятельной» Меган Маркл

Меган Маркл никогда не жаловалась на популярность, а за год семейной жизни с принцем Гарри, кажется, и вовсе привыкла к постоянному вниманию общественности. Помимо народного мнения на жизнь герцогини Сассекской влияют и более значимые фигуры — дворцовые консультанты и члены королевской семьи во главе с Елизаветой II.
Действительно, члены королевской семьи обязаны сохранять политический нейтралитет и не высказывать поддержку тому или иному социальному движению. Герцогиня Сассекская же настаивает на переменах, необходимых обществу — и не побоялась заявить об этом на весь мир со страниц глянца.
Супруг горячо поддержал Меган Маркл. Принц Гарри не только одобрил желание жены быть услышанной и рассказать о значимых проблемах современного общества, но и сам принял участие в создании сентябрьского номера. Он встретился с известным антропологом Джейн Гудолл и записал интервью, в котором решительно высказался о проблемах экологии.
«Принц Чарльз всегда поддерживал Меган, он любит и понимает свою невестку. Он с уважением относится к филантропии и активизму герцогини Сассекской и неоднократно давал понять, что всегда будет на ее стороне», — сообщил источник британскому журналу Grazia.
Оказалось, Меган ценит и принимает поддержку членов королевской семьи. Пресса регулярно критикует герцогиню Сассекскую за излишнее свободомыслие, однако жена принца Гарри уже давно прислушивается к мнению королевских экспертов.
Так что ни о каком своеволии речи идти не может. Напротив, Маркл чутко прислушивалась к советам «старших» и с готовностью обсуждала необходимые изменения в статьях и подаче материала.
А что же королева? Источники, близкие к Букингему, уверены — никакого конфликта и «напряжения в отношениях», о которых так активно пишут в СМИ, между Елизаветой II и герцогиней Сассекской нет и не было.
«Королева Елизавета не из тех, кто будет тащить человека в дискуссию или читать нотации. Скорее, она обсудит деликатный вопрос наедине, в дружеской и доверительной атмосфере. Ее Высочество всегда готова поговорить с Меган Маркл тет-а-тет и дать ей дельный совет», — сообщили инсайдеры.
Пресса рада заметному улучшению отношений Меган Маркл с королевским двором и одобряет стремление герцогини Сассекской к сотрудничеству.