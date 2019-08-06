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«Наконец-то мы увидели Монику»: подросшая дочь Анны Седоковой произвела фурор в Сети

Анне Седоковой запрещено выкладывать фотографии 8-летней дочери, поэтому долгое время поклонники не знали, чем живет и как выглядит Моника Чернявская. 6 августа в Сети наконец появилась фотография звездной наследницы, которая уже заметно выросла.
Анна Седокова с Алиной, Моникой и Гектором
Анна Седокова с Алиной, Моникой и Гектором

36-летняя Анна Седокова все свое свободное от гастролей время проводит с детьми — 14-летней Алиной Белькевич и двухлетним Гектором. Певица активно делится с поклонниками кадрами совместного отдыха с наследниками, и трогательные снимки и видео набирают большое количество лайков и комментариев.

Младшего сына и вовсе можно смело назвать звездой Инстаграма Седоковой. Деловой Гектор полюбился поклонникам певицы и они с нетерпением ждут каждой новой публикации с малышом.

Анна Седокова с сыном Гектором
Анна Седокова с сыном Гектором

Если со старшей дочерью Алиной артистка время от времени выкладывает совместные кадры, то снимки младшей Моники давно не появлялись на ее странице — всем известно, что после долгих судебных разбирательств с бывшим мужем Анне запрещено публиковать фото дочки.

Тем не менее, Анна не скрывает, что часто видится с наследницей. Например, она специально прилетела к Монике в США на ее 8-летие.

Анна Седокова с дочерью Алиной
Анна Седокова с дочерью Алиной

Если Анне запрещено публиковать фотографии с дочерью, то вот на старшую сестру Моники вето не распространяется: Алина Белькевич иногда размещает в своем Инстаграме снимки, на которых присутствует и Чернявская.

Алина с Гектором и Моника
Алина с Гектором и Моника

6 августа Алина выложила очередной кадр с семейного отдыха во Франции. На снимке изображены все три ребенка Седоковой: старшая дочь держит на руках двухлетнего Гектора, а Моника, улыбаясь, позирует на камеру. 

Фолловеры удивились, как повзрослела девочка. «Наконец-то мы увидели Монику!», «Вылитая мама», «Так выросла, стала еще краше», — прокомментировали пользователи Сети.

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06 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @annasedokova,@max_la, @lalina_one/Instagram, Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова, Алина Белькевич

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Девочка на фото отстранена и закрытая поза,как чужая.

  • Абсолютно согласна с 1 комментарием!
    Девочка как чужая.видно что двое детей близкие ,а она нет.
    Ужасно конечно.

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