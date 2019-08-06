«Наконец-то мы увидели Монику»: подросшая дочь Анны Седоковой произвела фурор в Сети

Анне Седоковой запрещено выкладывать фотографии 8-летней дочери, поэтому долгое время поклонники не знали, чем живет и как выглядит Моника Чернявская. 6 августа в Сети наконец появилась фотография звездной наследницы, которая уже заметно выросла.

Анна Седокова с Алиной, Моникой и Гектором

36-летняя Анна Седокова все свое свободное от гастролей время проводит с детьми — 14-летней Алиной Белькевич и двухлетним Гектором. Певица активно делится с поклонниками кадрами совместного отдыха с наследниками, и трогательные снимки и видео набирают большое количество лайков и комментариев.



Младшего сына и вовсе можно смело назвать звездой Инстаграма Седоковой. Деловой Гектор полюбился поклонникам певицы и они с нетерпением ждут каждой новой публикации с малышом.

Анна Седокова с сыном Гектором

Если со старшей дочерью Алиной артистка время от времени выкладывает совместные кадры, то снимки младшей Моники давно не появлялись на ее странице — всем известно, что после долгих судебных разбирательств с бывшим мужем Анне запрещено публиковать фото дочки.



Тем не менее, Анна не скрывает, что часто видится с наследницей. Например, она специально прилетела к Монике в США на ее 8-летие.



Анна Седокова с дочерью Алиной

Если Анне запрещено публиковать фотографии с дочерью, то вот на старшую сестру Моники вето не распространяется: Алина Белькевич иногда размещает в своем Инстаграме снимки, на которых присутствует и Чернявская.

Алина с Гектором и Моника

6 августа Алина выложила очередной кадр с семейного отдыха во Франции. На снимке изображены все три ребенка Седоковой: старшая дочь держит на руках двухлетнего Гектора, а Моника, улыбаясь, позирует на камеру.



Фолловеры удивились, как повзрослела девочка. «Наконец-то мы увидели Монику!», «Вылитая мама», «Так выросла, стала еще краше», — прокомментировали пользователи Сети.