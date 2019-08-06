«Гламурос»: кем была Алла Вербер и почему мода в России не будет прежней

6 августа скончалась фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. СМИ сообщают, что она умерла от инфаркта на 62-м году жизни. Почему гибель Аллы Константиновны — невосполнимая потеря для мира моды и кем она была, рассказываем на Woman.ru.

Алла Вербер родилась в интеллигентной питерской семье. Мама была медработником, отец — стоматологом. Казалось, что и Алла должна пойти по родительским стопам, но судьба распорядилась иначе. Алла и ее сестра Ирина часто ходили в театр и консерваторию, которые находились совсем рядом от их дома. Сестрам с детства пытались привить любовь к прекрасному. «Моя сестра Ирина окончила музыкальную школу-десятилетку по классу фортепьяно, с пяти лет училась балету; меня в балет не приняли — отбор был очень строгий, но занятий музыкой избежать не удалось: я семь лет отзанималась на скрипке. Как бы то ни было, но с раннего детства нас по кружкам водили, возили, тащили, несли...» — вспоминала она.

Одевали девочек, как рассказывала позже Вербер, довольно странно. Поэтому дома, когда мамы и папы не было рядом, Алла и Ирина часто примеряли все, что висело в шкафу. Так у девочки сформировался вкус и собственный стиль.

Филипп Киркоров и Алла Вербер

Несмотря на то, что Вербер по настоянию родителей все же поступила в медучилище, она понимала: работать врачом ей не суждено. Когда Алле было 18 лет, ее семья решилась на отчаянный шаг и переехала сначала на историческую родину в Израиль, а затем обосновалась в Канаде.

В ту пору Алла ненадолго съездила с семьей в Рим, в который влюбилась практически моментально — ведь это рай для ценителей красоты и моды. Италия так поразила девушку, что вскоре она вновь приехала туда, но уже одна — искать свое призвание. Вербер смогла устроиться в один из модных бутиков на улице Виа Венето, причем совершенно не зная итальянского — эмигрантка с русскими корнями поразила руководителя своим обаянием и открытостью. Вскоре ей пришлось оставить работу и вернуться в Канаду. Алла не растерялась и моментально получила место в одном из бутиков в Монреале — Вербер смогла блеснуть полученными в Италии знаниями о моде.

Карьера Аллы быстро пошла в гору, и вскоре Вербер стала не просто консультировать клиентов и подбирать им образы, но и заняла почетный пост байера — ездила на встречи с дизайнерами, чтобы договариваться о поставках новых коллекций.

Вербер понимала — останавливаться нельзя. Предприимчивая девушка задумала открыть собственный бизнес, но для этого нужна была база, которую она в итоге получила в университете McGuill на факультете менеджмента, а потом и открыла собственный бутик, одолжив денег у родителей.

Один магазин довольно быстро превратился в три, и в 1989 году Аллу заметила крупная канадская компания Kmart. Поступило интересное предложение — вернуться в Россию, стать представителем бренда и развивать производство в Москве.

Вербер отказываться не стала, но быстро поняла, что следить за производством ей скучно, и занялась созданием бутиков Высокой моды в столице — была в этом деле первая. За одеждой Dolce&Gabbana, Gucci, Prada приходили «в гости к Алле» — в торговый дом «Москва» на Кутузовском проспекте.

Еще через три года к одной из самых модных женщин столицы обратилась компания Mercury (Вербер в итоге стала ее вице-президентом), которая позже купила ЦУМ. «Меня пригласили у них работать фэшн-директором, тогда я и не знала, до какой степени наш деловой альянс окажется удачным, насколько мы подойдем друг другу и сработаемся. Мы вместе уже 17 лет и продолжаем успешно сотрудничать», — вспоминала Алла Константиновна.

Как ЦУМ существовал раньше без Вербер, остается загадкой — за первые восемь лет сотрудничества эта бизнесвумен представила в универмаге (!) полторы тысячи брендов одежды. Заморские коллеги называли ее «самым могущественным байером в мире».

Да что там говорить, и в личной жизни Вербер отличалась железным характером и стойкостью духа — Алла Константиновна смогла победить рак крови. Неутешительный диагноз ей поставили в 2008-м. «Пришлось все силы мобилизовать на борьбу с болезнью. Но я выстояла и поборола этот страшный недуг. Пройдя через подобное испытание, понимаешь, что Бог подарил тебе еще один шанс», — поведала Алла изданию «Караван Историй». На полное выздоровление ушло пять лет — из-за химиотерапии Вербер потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов.

Вербер хотела было опустить руки и сдаться болезни, но решила во что бы то ни стало выздороветь — ради дочери Кати, которой тогда исполнилось 24 года. Алла сама потеряла отца от этой болезни (ему было 57) и не понаслышке знает, что это значит — похоронить близкого родственника. «Жить я хотела только по одной причине. Когда родители умирают и оставляют детей, которые еще не могут за себя постоять, — это страшно больно. Я помню, когда умер мой папа, молодой, и я осталась без него... Я помню эту боль. И даже до сих пор — мне 55 лет — эта боль не проходит... Поэтому я хотела сделать все, чтобы у моей дочери осталась мама. Я решила для себя, что я буду бороться, буду жить и делать все, что от меня зависит», — рассказывала Вербер в интервью Андрею Малахову.

Ее любили, кажется, все — и родные, и близкие, и друзья, и даже те, кто ни разу не встречался с ней вживую, но следил за ней в соцсетях. Алла делилась с подписчиками самыми простыми, но в то же время милыми и смешными моментами своей жизни, поражала искренностью и словечками «фашн», «бакстейдж», «крэм» и «гламурос». А какие она солила огурцы! Заветную банку от Аллы Константиновны мечтали получить не только главные редакторы глянцевых журналов и дизайнеры, но и многие представители шоу-бизнеса, с которыми она дружила. И обязательно получали!

Вербер была фанаткой Dior и Tom Ford, любила танцевать (и делала это отлично), смотрела модные сериалы (в фаворитах «Игра престолов» и «Содержанки»), считала Малахова самым сексуальным мужчиной России, а Ирину Шейк — эталоном красоты, и не представляла свой завтрак без чая.

Последнее фото Аллы Вербер в Инстаграме

На днях в Италии Алле Константиновне стало плохо. Вербер госпитализировали в больницу Форте-деи-Марми (по одним данным, с анафилактическим шоком, по другим — с заражением крови). У Аллы случился отказ органов и обширный инфаркт. Врачи боролись за жизнь легендарной женщины почти сутки, но сделать ничего не смогли. Во вторник 6 августа ее не стало.



1 2 3 ... 10 Во вторник 6 августа остановилось сердце Аллы Вербер

Сейчас в Форте-деи-Марми находятся дочь Аллы Константиновны Катя и две внучки. Ксения Собчак в своем Телеграм-канале отметила, что весь год Вербер болела, но не выносила свой недуг на публику — она на ногах перенесла два воспаления легких. Приносим свои соболезнования всем родным и близким Аллы Константиновны и скорбим вместе с ними.