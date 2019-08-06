Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши

В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. По сообщению звездного отца, Миша появился на свет настоящим богатырем — его рост составил 59 см, а вес около 4 кг.
Поклонники затаили дыхание в надежде поскорее увидеть наследника знаменитостей, однако Влад и Регина не торопились удовлетворять любопытство публики.
Одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса до последнего сохраняла интригу. 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича: вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
«Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном. Как новый посол Pampers я буду вдохновлять мам: невозможного нет, любовь, забота, тайм-менеджмент, помощь близких и правильные подгузники спасут мир», — поделилась своими впечатлениями Регина.
Вот вам и рождение звезды! С пеленок активный Миша стал героем рекламной кампании. То ли еще будет!