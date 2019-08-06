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Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши

29-летняя Регина Тодоренко стала мамой 5 декабря 2018-го. Телеведущая не спешила выкладывать фотографии со своим наследником. Впервые его пухлые щеки, веселые серо-голубые глаза и очаровательную беззубую улыбку мы увидели лишь на днях.
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Мишей
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Мишей

В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. По сообщению звездного отца, Миша появился на свет настоящим богатырем — его рост составил 59 см, а вес около 4 кг. 

Поклонники затаили дыхание в надежде поскорее увидеть наследника знаменитостей, однако Влад и Регина не торопились удовлетворять любопытство публики.

Регина Тодоренко с сыном Мишей
Регина Тодоренко с сыном Мишей

Одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса до последнего сохраняла интригу. 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича: вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.

Регина Тодоренко с сыном Мишей
Регина Тодоренко с сыном Мишей

«Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном. Как новый посол Pampers я буду вдохновлять мам: невозможного нет, любовь, забота, тайм-менеджмент, помощь близких и правильные подгузники спасут мир», — поделилась своими впечатлениями Регина. 

Вот вам и рождение звезды! С пеленок активный Миша стал героем рекламной кампании. То ли еще будет!

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06 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Пресс-служба
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну чего бы не показать за такие деньги!?

  • И чего?

  • Крупняк пацан. Упитанный, большой и прямо длинный такой. И рот открыт... в мамку пошел, по всему видать. Топалов как-то не очень пока просматривается....

  • Ну, копия мама

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