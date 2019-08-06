Филипп Киркоров, Наталья Водянова и другие знаменитости скорбят по Алле Вербер

6 августа СМИ сообщили, что легенда российской фэшн-индустрии, икона стиля Алла Вербер умерла в Италии. Женщине был всего 61 год.
Печальная новость стала неожиданностью для многих — ведь всего пару дней назад Алла Константиновна публиковала в своем микроблоге яркие фотографии с отдыха.
Весь Рунет ждал, что информация о смерти Вербер не подтвердится. Особенно надеялись на опровержение ее знаменитые друзья — Алла Константиновна дружила со многими представителями российского шоу-бизнеса.
Певец сопроводил пост фотографией с Вербер, сделанной всего несколько дней назад на торжестве Игоря Крутого. Кто бы знал, что этот счастливый снимок будет опубликован в Сети по такому горькому поводу...
Свои соболезнования выразили Валерия и Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Татьяна Навка и многие другие. Все они желают душевных сил единственной дочери Аллы Константиновны Екатерине и ее маме Татьяне Абрамовне.