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Филипп Киркоров, Наталья Водянова и другие знаменитости скорбят по Алле Вербер

6 августа стало известно о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер. Знаменитые друзья бизнесвумен публикуют в соцсетях посты, посвященные Алле Константиновне, до сих пор не веря, что ее больше.
Алла Вербер
Алла Вербер

6 августа СМИ сообщили, что легенда российской фэшн-индустрии, икона стиля Алла Вербер умерла в Италии. Женщине был всего 61 год. 

По разным данным, знаменитость могла скончаться от инфаркта или анафилактического шока.

Печальная новость стала неожиданностью для многих — ведь всего пару дней назад Алла Константиновна публиковала в своем микроблоге яркие фотографии с отдыха. 

Алла Вербер
 

Весь Рунет ждал, что информация о смерти Вербер не подтвердится. Особенно надеялись на опровержение ее знаменитые друзья — Алла Константиновна дружила со многими представителями российского шоу-бизнеса. 

«Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков и дочь. Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила. Господи, ну как же так...» — написал на своей странице в Инстаграме Филипп Киркоров. 

Певец сопроводил пост фотографией с Вербер, сделанной всего несколько дней назад на торжестве Игоря Крутого. Кто бы знал, что этот счастливый снимок будет опубликован в Сети по такому горькому поводу...

Свои соболезнования выразили Валерия и Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Татьяна Навка и многие другие. Все они желают душевных сил единственной дочери Аллы Константиновны Екатерине и ее маме Татьяне Абрамовне. 

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06 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Алла Вербер, Филипп Киркоров, Галина Юдашкина, Марина Юдашкина, Певица Валерия, Наталья Водянова, Ксения Бородина, Снежана Георгиева, Анастасия Винокур, Эвелина Хромченко, Елена Перминова, Лера Кудрявцева

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