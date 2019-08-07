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Еще невеста или уже жена? Настя Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

Поклонники давно ждут, когда Элджей и Настя Ивлеева сообщат, что стали супругами. На днях инстадива снова дала фолловерам пищу для размышлений, проговорившись об отношениях со знаменитым избранником. 
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей встречаются уже около полутора лет. Для мира шоу-бизнеса это вполне приличный срок, поэтому не удивительно, что окружающие ждут, когда же звезды решатся стать мужем и женой. 

К тому же, Ивлеева не раз хвасталась идиллией в отношениях с возлюбленным и даже намекала, что он уже сделал ей предложение

Недавно телеведущая снова заинтриговала пользователей Сети сразу целой серией намеков касаемо грядущего торжества. 

Сначала звезда смутилась, как правильно ей стоит себя называть — девушкой или женщиной. Напомним, по грамматическим нормам разница между этими словами заключается в семейном статусе. 

Слово «девушка» употребляется в контексте обсуждения незамужней представительницы прекрасного пола, а «женщина» — про уже вышедших замуж. 

Судя по видео, Настя пока еще не стала женой знаменитого рэпера. Впрочем, их торжество точно не за горами. В одной из инстаграм-историй Ивлеева показала рабочий стол своего ноутбука — одна из папок на нем имеет название «Свадьба». 

Кроме того, на экране компьютера видно еще одну папку, с названием «Новосибирск». Элджей родом из этого города. Вполне возможно, что в папке хранятся фотографии, сделанные парой во время путешествия на малую родину молодого человека. Это, в свою очередь, значит, что Настя уже может быть знакома с семьей возлюбленного и даже благословлена на брак с ним. 

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07 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_agentgirl_, @nastyaivleeva, @sayonaraboy/Instagram
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Рэпер Элджей, Настя Ивлеева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Благословлена на брак?) Это как? Может, родители Элджея встречали Ивлееву с иконой? Редакция, а венчаться они будут? А простыни вывешивать после первой ночи? Надо, ящитаю

  • А 40 незамужняя тоже будет считаться девушкой?

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