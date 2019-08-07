Еще невеста или уже жена? Настя Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей встречаются уже около полутора лет. Для мира шоу-бизнеса это вполне приличный срок, поэтому не удивительно, что окружающие ждут, когда же звезды решатся стать мужем и женой.
Недавно телеведущая снова заинтриговала пользователей Сети сразу целой серией намеков касаемо грядущего торжества.
Сначала звезда смутилась, как правильно ей стоит себя называть — девушкой или женщиной. Напомним, по грамматическим нормам разница между этими словами заключается в семейном статусе.
Судя по видео, Настя пока еще не стала женой знаменитого рэпера. Впрочем, их торжество точно не за горами. В одной из инстаграм-историй Ивлеева показала рабочий стол своего ноутбука — одна из папок на нем имеет название «Свадьба».
Кроме того, на экране компьютера видно еще одну папку, с названием «Новосибирск». Элджей родом из этого города. Вполне возможно, что в папке хранятся фотографии, сделанные парой во время путешествия на малую родину молодого человека. Это, в свою очередь, значит, что Настя уже может быть знакома с семьей возлюбленного и даже благословлена на брак с ним.