Недавно ставшая мамой сестра Эмина Агаларова попала в автоаварию

В минувший вторник в российской столице произошла довольно серьезная авария, одной из участниц которой стала двоюродная сестра Эмина Агаларова Сабина.
Когда Сабина проезжала район станции метро «Калужская», в ее автомобиль неожиданно врезалась «Газель».
«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» знаменитость.
«Жертвой» ДТП стал только роскошный автомобиль Агаларовой, который теперь мастера будут выравнивать от вмятин.
Напомним, недавно Сабина Агаларова стала мамой в третий раз. Помимо воспитания детей представительница известного клана успевает управлять собственным бизнесом — молодая женщина является владелицей торговых площадей в центре Москвы.