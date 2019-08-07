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Недавно ставшая мамой сестра Эмина Агаларова попала в автоаварию

6 августа журналистам стало известно, что Сабина Агаларова попала в крупное ДТП. В машину молодой женщины на ходу врезалась «Газель». 
Сабина Агаларова
Сабина Агаларова

В минувший вторник в российской столице произошла довольно серьезная авария, одной из участниц которой стала двоюродная сестра Эмина Агаларова Сабина. 

Недавно женщина вернулась в Москву после долгого отпуска и сразу же села за руль любимого авто класса «люкс» британской марки Bentley. 

Когда Сабина проезжала район станции метро «Калужская», в ее автомобиль неожиданно врезалась «Газель». 

 
 

«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» знаменитость. 

К счастью, никто из участников аварии не пострадал. 

«Жертвой» ДТП стал только роскошный автомобиль Агаларовой, который теперь мастера будут выравнивать от вмятин. 

Напомним, недавно Сабина Агаларова стала мамой в третий раз. Помимо воспитания детей представительница известного клана успевает управлять собственным бизнесом — молодая женщина является владелицей торговых площадей в центре Москвы. 

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07 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @agalusya/Instagram
Теги

Эмин Агаларов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Так кто все-таки в нее въехал? Грузовик или Газель?

  • Сестра вообще-то троюродная..

  • Какая неприятная женщина, покрытая жуткими татуировками. На 4 фото полная вульгарщина.

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