Недавно ставшая мамой сестра Эмина Агаларова попала в автоаварию

6 августа журналистам стало известно, что Сабина Агаларова попала в крупное ДТП. В машину молодой женщины на ходу врезалась «Газель».

Сабина Агаларова

В минувший вторник в российской столице произошла довольно серьезная авария, одной из участниц которой стала двоюродная сестра Эмина Агаларова Сабина.

Недавно женщина вернулась в Москву после долгого отпуска и сразу же села за руль любимого авто класса «люкс» британской марки Bentley.

Когда Сабина проезжала район станции метро «Калужская», в ее автомобиль неожиданно врезалась «Газель».

«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» знаменитость.

К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

«Жертвой» ДТП стал только роскошный автомобиль Агаларовой, который теперь мастера будут выравнивать от вмятин.

1 2 3 ... 8 Двоюродная сестра Эмина Агаларова попала в ДТП

Напомним, недавно Сабина Агаларова стала мамой в третий раз. Помимо воспитания детей представительница известного клана успевает управлять собственным бизнесом — молодая женщина является владелицей торговых площадей в центре Москвы.