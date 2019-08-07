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83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом

На днях легендарный актер Валентин Гафт попал в отделение реанимации. У него случился инсульт. Ольга Остроумова, супруга актера, вышла на связь с журналистами 7 августа и рассказала, как сейчас себя чувствует Валентин Иосифович.
Валентин Гафт
Валентин Гафт

Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. У 83-летнего актера случился инсульт, и родственники сразу вызвали «скорую». 

Как только Гафт оказался в больнице, врачи отвезли его в реанимацию. По сообщению СМИ, у них возникли серьезные опасения из-за состояния именитого пациента. Еще весной Валентин Иосифович провел три дня в больничной палате из-за перенесенного стресса. Тогда медики рекомендовали актеру больше отдыхать и подлечиться в пансионате. 

Валентин Гафт
Валентин Гафт

К настоящему времени состояние Гафта стабилизировалось, и его уже перевели в отделение неврологии. Ольга Остроумова, супруга актера, рассказала о его положении.

«Он уже лучше себя чувствует, все врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше — только молиться», — поделилась 71-летняя актриса в интервью «РЕН ТВ».

Пока неизвестно, сколько времени Валентин Гаф пробудет под наблюдением медиков. Надеемся, что в ближайшее время актер порадует нас известием о своем выздоровлении!

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07 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Валентин Гафт, Ольга Остроумова

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