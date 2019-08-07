Холли Берри так понравилось рожать, что она согласилась бы стать суррогатной матерью

В недавнем интервью 52-летняя Холли Берри призналась, что ей очень «нравится быть беременной». Если бы не успешная актерская карьера, она бы с радостью стала рожать детей даже для незнакомых людей!

Габриэль Обри и Холли Берри

Холли Берри не по наслышке знает, что такое быть матерью: еще в марте 2008-го она родила своего первенца — малышку Налу Ариэлу, отцом которой стал манекенщик Габриель Обри. Казалось бы, молодая семья должна быть счастлива вместе, однако даже рождение наследницы не смогло сохранить любовь актрисы и ее бойфренда. В 2010-м пара распалась, однако отношения Холли и Габриэля на этом не закончились: наступила пора судебных тяжб.

Холли Берри с дочерью Налой

В 2010-м пара распалась, однако отношения Холли и Габриэля на этом не закончились: наступила пора судебных тяжб.

Оливье Мартинес и Холли Берри

Спустя три года после болезненного расставания Берри вышла замуж за актера Оливье Мартинеса. В октябре 2013-го Холли родила второго ребенка — сына Масео. Однако и на этот раз отношения звездных родителей долго не продлились. Когда мальчику было три года, Берри и Мартинес развелись. Тем не менее, на этот раз обошлось без судов: экс-супруги расстались друзьями и до сих пор сохраняют теплые отношения.

Холли Берри с сыном Масео и дочерью Налой

Сейчас Холли Берри уже 52 и она мечтает вновь ощутить радость материнства. «Все эти гормоны заставляли меня чувствовать себя просто потрясающе! Я ощущала себя женственной и четко понимала свою цель. Я чувствовала, что мое тело делает именно то, для чего оно и было создано», — рассказала актриса в интервью журналу InStyle.



1 2 3 ... 10 52-летняя Холли Берри призналась, что готова вновь ощутить радость материнства

«Кроме того, мне очень нравилось быть беременной! Начни я чуть раньше, то у меня, вероятно, было бы уже пятеро детей. Если бы я не снималась в кино, то была бы прекрасной суррогатной мамой», — откровенно заявила Холли Берри.

