День Святого Валентина в августе, велопрогулки в полях и гастрономический «оргазм»: как проходят итальянские каникулы Дэвида и Виктории Бекхэмов

44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория — заядлые семьянины. Для своих детей они то и дело устраивают увлекательные путешествия и стараются не расставаться с наследниками даже на работе. Тем не менее иногда чета Бекхэмов устраивает себе романтический отдых без детей.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Дэвид и Виктория Бекхэм являются образцовой парой: свою любовь и крепкую семью они берегут уже больше 20 лет. Экс-«перчинка» всецело доверяет мужу и поддерживает его в любых проектах, а легендарный футболист отвечает Виктории взаимностью.



Супруги воспитывают четверых детей — 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер.

Дэвид Бекхэм с сыновьями Крузом и Ромео и дочерью Харпер

Ради наследников Виктория и Дэвид готовы на все! Семейный отдых на лучших пляжах мира, веселье в аквапарках, уроки рыбалки, футбольные мастер-классы и даже совместные походы на работу — все это обычные явления в жизни Бекхэмов.



Вот и на этот раз Виктория и Дэвид, отправляясь в очередное путешествие, прихватили с собой наследников.

Дэвид и Виктория Бекхэмы на велосипедной прогулке

На юго-востоке Италии расположен регион Апулия, так называемый «каблук» полуострова. Именно туда направилось звездное семейство в полном составе — не остался в стороне и Бруклин, который частенько пропускает семейные поездки.

Пока Дэвид заправлялся обедом из девяти блюд в ресторане высокой кухни, Виктория продумывала аутфиты для вечернего променада. Позже она опубликовала в своем Инстаграме совместное фото с Дэвидом. На снимке влюбленные одеты в похожие наряды и выглядят по-настоящему счастливыми.

Похоже, супруги решили «тряхнуть стариной» и устроили себе не только ужин при свечах, но и романтическую прогулку на велосипедах. Уверены, что подросшие наследники смогли с интересом провести время, пока их родители гуляли наедине. Виктория и Дэвид с ветерком прокатились вдоль живописных итальянских полей и поделились фотоотчетом в своих соцсетях.



«Счастливого китайского Дня всех влюбленных», — подписала один из кадров Виктория. А вы знали, что в Азии этот праздник отмечают в августе?