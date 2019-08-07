Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Балерина и актриса Анна Исаева целый месяц скрывала, что впервые стала мамой

Звезда фильма «Большой» Анна Исаева впервые стала мамой. Радостное событие произошло еще в середине июля, но звезда только сейчас решилась поделиться своим счастьем.
Анна Исаева
Анна Исаева

26-летняя Анна Исаева, как говорится, проснулась знаменитой, три года назад, когда на экраны вышел фильм «Большой» Валерия Тодоровского. Балерина сыграла в картине одну из главных ролей вместе с другими непрофессиональными актерами.

Тодоровский намеренно отбирал танцовщиц для участия в съемках. Режиссер объяснял это так — пусть актрисы такие же худые и подтянутые, но держать ногу на станке и одновременно выяснять между собой отношения они не могут.

«Аня ездила на пробы, как на работу, — рассказывал Валерий о балерине. — Вначале не получалось и было ощущение, что с ней не сложится. Потом я все-таки возвращался мыслями к ней. И в какой-то момент Аня раскрылась — мне стало понятно, что она сможет».

Анна Исаева

Личную жизнь Исаева тщательно оберегает от посторонних глаз. Поэтому для поклонников актрисы и танцовщицы стала настоящим шоком новость, которой она поделилась в Инстаграме — Анна родила ребенка. Причем ей удавалось скрывать этот факт целый месяц! «17.07.19 я узнала, что такое ЛЮБОВЬ. Спасибо жизни за лучший подарок!» — написала Исаева, опубликовав фото с новорожденным малышом.

Имя ребенка, его пол и имя отца — ничего не известно. Хотя ходят слухи, что Анна родила от Антона Малышева. Летом прошлого года балерину и экс-главу Фонда кино видели вместе. Это бы объясняло подобную скрытность — Малышев на тот момент был официально «женат и с детьми».

Перейти к обсуждению 2


07 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Владимир Гердо/ТАСС, @kulisa23, bolshoi-film.ru

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • т.е. то, что она беременна никто 9 месяцев не замечал?

  • Очередная девица увела из семьи «отца и мужа»... А будет ли счастье???

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.