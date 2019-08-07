Балерина и актриса Анна Исаева целый месяц скрывала, что впервые стала мамой

Звезда фильма «Большой» Анна Исаева впервые стала мамой. Радостное событие произошло еще в середине июля, но звезда только сейчас решилась поделиться своим счастьем.

Анна Исаева

26-летняя Анна Исаева, как говорится, проснулась знаменитой, три года назад, когда на экраны вышел фильм «Большой» Валерия Тодоровского. Балерина сыграла в картине одну из главных ролей вместе с другими непрофессиональными актерами.

Тодоровский намеренно отбирал танцовщиц для участия в съемках. Режиссер объяснял это так — пусть актрисы такие же худые и подтянутые, но держать ногу на станке и одновременно выяснять между собой отношения они не могут.

«Аня ездила на пробы, как на работу, — рассказывал Валерий о балерине. — Вначале не получалось и было ощущение, что с ней не сложится. Потом я все-таки возвращался мыслями к ней. И в какой-то момент Аня раскрылась — мне стало понятно, что она сможет».

Личную жизнь Исаева тщательно оберегает от посторонних глаз. Поэтому для поклонников актрисы и танцовщицы стала настоящим шоком новость, которой она поделилась в Инстаграме — Анна родила ребенка. Причем ей удавалось скрывать этот факт целый месяц! «17.07.19 я узнала, что такое ЛЮБОВЬ. Спасибо жизни за лучший подарок!» — написала Исаева, опубликовав фото с новорожденным малышом.

Имя ребенка, его пол и имя отца — ничего не известно. Хотя ходят слухи, что Анна родила от Антона Малышева. Летом прошлого года балерину и экс-главу Фонда кино видели вместе. Это бы объясняло подобную скрытность — Малышев на тот момент был официально «женат и с детьми».