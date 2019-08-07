Когда зубы «склеились»: почему Дакота Джонсон не рада своей новой «идеальной» улыбке

29-летняя Дакота Джонсон — обладательница очаровательной улыбки, изюминкой которой была небольшая щель между верхними резцами. Привыкшие к этой особенности поклонники с удивлением обнаружили, что с недавних пор щербинка исчезла.

Дакота Джонсон

Если сто лет назад щель между зубов воспринималась как недостаток, то с появлением Твигги все изменилось. Благодаря культовой фотомодели девушки перестали стесняться особенностей своих улыбок. С течением времени щербинка и вовсе стала модной частью образа, и многие красавицы с безупречными зубами специально создают зубную щель с помощью ортодонтов.

Дакота Джонсон

29-летняя Дакота Джонсон с рождения обладала щербинкой, что не помешало ей сделать успешную карьеру в кинематографе и исполнить главную роль в одном из самых обсуждаемых фильмов последнего десятилетия. Звезда «50 оттенков серого» никогда не стеснялась своей улыбки, тем не менее по настоянию врачей с детства носила зубной фиксатор.

Дакота Джонсон

Об этом Дакота рассказала в эфире программы «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».



«С 13 лет я постоянно носила специальный фиксатор, который был приклеен к задним стенкам зубов. Недавно у меня возникли проблемы с шеей, поэтому мой ортодонт решила проверить, как я буду себя чувствовать после снятия аппарата», — поделилась артистка.

Дакота Джонсон

Речь об улыбке Дакоты зашла не случайно! Поклонники интересовались: «Куда же подевалась ее очаровательная щербинка между верхними резцами?».



Джонсон удивилась, что состояние ее зубов так сильно взволновало общественность. Актриса охотно объяснила, что же произошло.

Дакота Джонсон

Выяснилось, что 16 лет непрерывного использования зубного аппарата пошло актрисе на пользу: после снятия фиксатора ортодонт обнаружила положительные изменения в строении челюсти Дакоты.



«Лечение помогло, и моя щербинка ''склеилась'' сама собой», — пояснила Джонсон.

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Поклонники выразили свое сожаление по этому поводу. Они заявили, что привыкли к «несовершенной» улыбке любимой актрисы. Многие считают, что теперь Дакота Джонсон потеряла часть своей индивидуальности. Выяснилось, что знаменитая актриса и сама не рада произошедшим изменениям. «Мне тоже очень грустно из-за этого», — поделилась Дакота.