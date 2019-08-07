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«Лучшая сваха в мире» не стала бы знакомить принца Гарри с Меган Маркл

Лара Эспри заявила, что не стала бы знакомить принца Гарри с Меган Маркл, несмотря на то, что они «прекрасно подходят друг другу».
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Еще несколько лет назад казалось, что принц Гарри никогда не остепенится. Рядом с ним постоянно были самые разные девушки — певицы, модели и другие состоятельные и красивые барышни. Поговаривают, что даже Елизавета II начала нервничать — когда же ее внук наконец-то женится?

Вскоре Гарри познакомился с Меган Маркл и влюбился в американскую актрису по уши. Вся семья выдохнула и даже смирилась с тем, что будущая герцогиня Сассекская была не ровней Гарри — американка, разведенная, на несколько лет старше, темнокожая, да еще и в откровенных сценах снималась.

Меган Маркл

На днях выяснилось, что не только королевская семья была не в восторге от Меган. Руководитель агентства знакомств Aprey Introduction Лара Эспри рассказала ,что когда-то хотела подобрать принцу пару (раз уж у них было много общих знакомых), и уж точно бы не выбрала Меган, но просто не успела.

При этом Лара уточнила: 34-летний Гарри и 38-летняя Меган отлично смотрятся вместе и создали прекрасный союз. «Я вряд ли выбрала бы ее для Гарри, но это доказывает, что химия между двумя людьми возникает неожиданно», — заявила порталу The Sun сваха, которая берет за свои услуги 11 (!) тысяч долларов.

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    Руководитель агентства знакомств Aprey Introduction не стала бы знакомить принца Гарри с Меган Маркл 
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Напомним, совсем недавно аноним поведал журналистам, что принц Уильям был не очень доволен скорой свадьбой Меган и Гарри. Старший брат переживал о том, что Гарри слишком мало знаком со своей избранницей и слишком торопится с торжеством. Уильям, впрочем, рассуждал «со своей колокольни» — он встречался с Кейт Миддлтон целых 11 лет, причем они несколько раз расходились.

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07 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Принц Гарри, Меган Маркл

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