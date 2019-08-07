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Беременная Анастасия Решетова отдыхает вместе с будущей свекровью и падчерицей

Анастасия Решетова набирается сил перед рождением первенца. Возлюбленная Тимати улетела отдыхать в теплые края. Там же, по всей видимости, отдыхают сам Тимати, его мама и дочь.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Скоро спокойные деньки Анастасии Решетовой закончатся — в сентябре возлюбленная Тимати впервые станет мамой. А это значит, что ее ждут бессонные ночи, трудовые будни молодой мамы и другие радости жизни.

В последние два месяца «свободы» Решетова решила отдохнуть и набраться сил. Утром 7 августа она опубликовала в инстаграм-историях фото с пляжа, подписав его довольно лаконично: «Доброе».

Интересно, что в этот же день о своем отдыхе подписчикам рассказала и Симона Юнусова, мама Тимати. Женщина выложила видео из самолета, которое подписала: «Восемь часов Аэрофлотом, час ожидания, 50 минут на гидросамолете, и вот он — мой личный рай! Я стараюсь запечатлеть в памяти каждую минуту общения с сыном и внучкой, чтобы, когда уже не смогу летать с ними, закрывать глаза и вспоминать...».

Фолловеры тут же рассекретили место отдыха Симоны, Алисы и Тимати — сказочные Мальдивы. И пейзаж за иллюминатором удивительно похож на тот, которым поделилась Решетова. 

По всей видимости, они отдыхают вместе. Симоне, по правде говоря, тоже нужно набраться сил — в основном она занимается воспитанием Алисы, дочери Тимати и Алены Шишковой. Вероятно, второго ребенка рэпер тоже доверит матери.

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07 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @missalena.92, @simona280, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Тимати, Симона Юнусова

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